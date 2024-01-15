iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ястремская подарила фанатам подписанные кроссовки

Даяна очень рада неожиданный победе.
Сегодня, 10:59
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Даяна Ястремская подарила юным фанатам свои кроссовки с автографом.

В понедельник, 15 января, в рамках первого круга Australian Open украинка сенсационно одолела седьмую ракетку мира и действительную чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Отметим, что победа над чешской теннисисткой стала для Даяны первым за два года успешным противостоянием против спортсменок из первой десятки.

После матча Ястремская раздвала автографы и настолько вошла в раж, что даже подарила фанатам свои кроссовки. Один из них попросил их подписать и получил желанный автограф.

Со всеми результатами украинских теннистов на Australian Open вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская

Статьи по теме

Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус
Ястремская обыграла действующую чемпионку Уимблдона на Australian Open Ястремская обыграла действующую чемпионку Уимблдона на Australian Open
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
В новогоднюю ночь россия нанесла удар по дому, в котором живет бабушка Ястремской В новогоднюю ночь россия нанесла удар по дому, в котором живет бабушка Ястремской
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

НБА12:39
Майами установитстатую Уэйда возле домашней арены в этом году
Формула 112:34
Вольфф продлил контракт с Мерседес
Теннис12:28
Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус
Формула 112:16
Формула 1. Болиды 2024 года: Мерседес подтвердил дату презентации болида
Европа11:54
В Турции задержали футболиста, который выступил в поддержку Израиля
Европа11:30
Реал отметил победу над Барселоной фразой из знаменитого мультфильма
Теннис10:59
Ястремская подарила фанатам подписанные кроссовки
Европа10:32
Жиру повторил бомбардирское достижение Милана 13-летней давности
Формула 110:04
Руководитель Уильямс рассказал о работе над новым болидом
Европа09:38
Ливерпуль вынужден готовится к смене своего второго номера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK