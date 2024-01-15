Ястремская подарила фанатам подписанные кроссовки

Даяна Ястремская подарила юным фанатам свои кроссовки с автографом.

В понедельник, 15 января, в рамках первого круга Australian Open украинка сенсационно одолела седьмую ракетку мира и действительную чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Отметим, что победа над чешской теннисисткой стала для Даяны первым за два года успешным противостоянием против спортсменок из первой десятки.

После матча Ястремская раздвала автографы и настолько вошла в раж, что даже подарила фанатам свои кроссовки. Один из них попросил их подписать и получил желанный автограф.

Со всеми результатами украинских теннистов на Australian Open вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!