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Фото дня: Крики Ястремской и слезы Свитолиной на Australian Open

Украинки посвоему пережили матчи четвертого раунда.
Сегодня, 08:40
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В понедельник, 22 января, состоялись матчи 1/8 финала женской сетки Открытого чемпионата Австралии.

Украинская теннисиситка Даяна Ястремская совершила сенсацию, победив белоруску Арину Азаренко. Во время и после матча наша спортсменка не сдерживала эмоций, а фото стали вирусными в сети.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

После нее на корт вышла другая украинка Элина Свитолина, которая сыграла с представительницей Чехии Линдой Носковой. Матч для нашей первой ракеткой Украины завершился драмой, ведь из-за проблем со здоровьем она покинул корт после трех геймов. Свитолина не сдержала слез, когда уходила с матча.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Напомним, Костюк победила российску спортсменку и пробилась в четвертьфинал Australian Open.

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