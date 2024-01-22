Фото дня: Крики Ястремской и слезы Свитолиной на Australian Open

В понедельник, 22 января, состоялись матчи 1/8 финала женской сетки Открытого чемпионата Австралии.

Украинская теннисиситка Даяна Ястремская совершила сенсацию, победив белоруску Арину Азаренко. Во время и после матча наша спортсменка не сдерживала эмоций, а фото стали вирусными в сети.

Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

Даяна Ястремская / Источник: Getty Images

После нее на корт вышла другая украинка Элина Свитолина, которая сыграла с представительницей Чехии Линдой Носковой. Матч для нашей первой ракеткой Украины завершился драмой, ведь из-за проблем со здоровьем она покинул корт после трех геймов. Свитолина не сдержала слез, когда уходила с матча.

Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Элина Свитолина / Источник: Getty Images

Напомним, Костюк победила российску спортсменку и пробилась в четвертьфинал Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!