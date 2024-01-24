Ястремская снова оставила патриотическое послание после прохода в полуфинал Australian Open-2024

Украинка продолжила свою традицию, расписавшись на камере после исторического достижения.

Ночью среды, 24 января, в рамках четвертьфинального поединка женской сетки Australian Open-2024 Даяна Ястремская в двух сетах обыграла представительницу Чехии Линду Носкову.

Как и в предыдущих случаях, сразу же после победы и послематчевого интервью украинка взяла в руки маркер, чтобы оставить на камере послание патриотического характера: "Я горжусь нашим боевым народом из Украины".

Стоит отметить, что эту традицию подхватила и Элина Свитолина, которая, к сожалению, была вынуждена завершить свои выступления на Australian Open-2024 из-за травмы.

В полуфинале турнира Большого шлема Даяна Ястремская встретится с победительницей пары Анна Калинская - Чжэн Циньвэнь.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами женской сетки одиночного разряда Australian Open-2024.

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