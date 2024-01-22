Свитолина назвала причину снятия с 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что получила травму в матче 1/8 финала Australian Open против чешской теннисистки Линды Носковой.

По словам украинки, она не могла продолжить встречу из-за больших проблем со спиной.

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"В первом гейме я почувствовала спазм, или не знаю, что именно, но это была стреляющая боль. Я ничего не могла сделать, моя спина была полностью заблокирована. Конечно, очень грустно.

Немного чувствовала боль до матча, но это нормально. Это был мой четвертый матч на этом турнире, и где-то немного появляется скованность. Ничего особенного. Раньше вроде было особых проблем, но такой стреляющей боли, как в этот раз, никогда не было. У меня были травмы спины, когда я просто уставала на следующий день после матча, но это повреждение появилось действительно ниоткуда. Показалось, будто кто-то выстрелил в спину".

Сейчас украинка не может поворачиваться и двигаться из стороны в сторону.

"Чувствую себя плохо. Спина просто заблокировалась. Поясница полностью заблокирована. Поэтому, да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Это очень странное ощущение", - приводит слова Свитолиной TheTennisLetter.

Отметим, Ястремская в четвертьфинале сыграет с Носковой.

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