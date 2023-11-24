Биатлон: Классификация всех видов гонок

Рассказываем обо всех биатлонных видах гонок, которые проводятся на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В субботу, 25 ноября, стартует новый биатлонный сезон-2023/24, в рамках которого состоятся девять этапов Кубка мира, а также зимние чемпионат мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

На соревнованиях спортсмены выступают в различных видах гонок. Так, на данный момент в рамках крупнейших международных соревнований по биатлону (Кубок мира и ЧМ) проводят семь видов, а на Олимпийских играх – шесть.

Для тех, кто хочет разобраться в классификации биатлонных гонок ISPORT подготовил следующий материал.

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Что такое индивидуальная гонка

Этот классический вид биатлонных соревнований является старейшим и сложнейшим. Мужчины выступают на дистанции 20 км, а женщины – 15 км. Все спортсмены проходят пять кругов, дистанция которых 4 км у мужчин и 3 км у женщин, и четыре огневых рубежа.

Стрельба во время индивидуальной гонки / Источник: Getty Images

Биатлонисты выходят на старт с интервалом в 30 секунд. Первая и третья стрельба проходят лежа, а вторая и четвертая – стоя. За каждый промах на огневом рубеже биатлонисты не отправляются на штрафной круг, но к их общему времени прибавляется штрафная минута. Места на стрельбище биатлонисты выбирают сами.

Данный вид биатлонных состязаний является олимпийским. Впервые на ОИ индивидуальные гонки по биатлону прошли у мужчин в 1960 году, а у женщин – в 1992 году.

Что такое спринт

В переводе с английского sprint – это бег на короткие дистанции, и именно это полностью характеризует данный вид гонок, так как дистанция спринта короткая – 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин.

Спортсмены преодолевают три круга по 3,3 км у мужчин и 2,5 км у женщин с двумя огневыми рубежами. За каждый промах на огневом рубеже биатлонисты преодолевают штрафной круг, дистанция которого составляет 150 м.

Елена Билосюк во время спринта / Источник: Getty Images

Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд, после прохождения первого круга проводят стрельбу из положения лежа, а после второго круга – из положения стоя, третий круг – финишный. На стрельбище биатлонисты сами выбирают себе место.

Как и индивидуальная гонка, спринт также является олимпийским видом. Впервые на зимней ОИ спринтерская гонка у мужчин состоялась в 1980 году, а у женщин – в 1992 году.

Что такое гонка преследования (пасьют)

В украинском языке эту гонку часто называют пасьют (или персьют), от английского названия гонки pursuit, что в переводе означает "преследование".

Право выступит в этом виде соревнований получают 60 лучших спортсменов по итогам спринтерской гонки. В случае, если кто-то из этих спортсменов отказывается от участия, его место занимают следующие биатлонисты в протоколе спринта.

В данной дисциплине мужчины преодолевают дистанцию 12,5 км, а женщины – 10 км. Все спортсмены проходят пять кругов по 2,5 км и 2 км у женщин, а также четыре огневых рубежа – первые два лежа, а вторые два – стоя.

На дистанцию спортсмены выходят в том порядке, в котором финишировали в спринте, а разрыв во времени выхода на дистанцию составляет финишному отставания от победителя в спринте.

Гонка преследования / Источник: Getty Images

В редких случаях стартовый протокол пасьюта составляется по результатам индивидуальной гонки, и тогда стартовый гандикап равен половине отставания от победителя индивидуальной гонки.

На огневых рубежах биатлонисты занимают места в соответствии с порядком прихода на стрельбище, хотя на первую стрельбу они располагаются согласно своим стартовым номерам. За каждый промах необходимо преодолеть штрафной круг, дистанцией 150 м.

В случае, если спортсмен отстал от лидера на полный круг дистанции (2,5 км у мужчин, 2 км у женщин), то его снимают с гонки.

Этот вид биатлонных состязаний достаточно молодой – на международных стартах его впервые провели 1 декабря 1996 года в рамках Кубка мира-1996/97, и в том же сезоне пасьют включили в программу чемпионатов мира. На Олимпийских играх гонку впервые провели в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Что такое масс-старт

Гонка с общего старта подразумевает под собой старт всех биатлонистов одновременно. Здесь принимают участие 30 спортсменов.

До 2011 года в этой дисциплине участвовали 30 лучших спортсменов общего зачета Кубка мира, но с сезона-2011/12 к гонке допускают 25 спортсменов в соответствии с общим зачетом и 5 спортсменов, которые набрали большее количество очков на данном этапе, но не входят в ТОП-25.

Дистанция гонки – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщины. Биатлонисты преодолевают 5 кругов по 3 км у мужчин и 2,5 км у женщин, и проходят четыре огневых рубежа (первые два – лежа, вторые два – стоя).

Масс-старт / Источник: Getty Images

На первой стрельбе биатлонисты занимают места в соответствии со стартовым номером, на последующих – в соответствии с порядком прихода на стрельбище. За каждый промах предусмотрен штрафной круг, равный 150 м.

Масс-старт – одна из самых молодых видов гонок. На чемпионате мира впервые гонка с общего старта была проведена в 1999 году, а на Олимпийских играх – в 2006 году.

Порядок допуска спортсменов на ЧМ и ОИ немного отличается от Кубка мира – на эту гонку допускают всех призеров текущих Игр или чемпионата в спринте, пасьюте и индивидуальной гонке, 15 лучших в общем зачете Кубка мира, а остальные – от 6 до 15 человек, – добираются по набранным очкам на текущих ОИ или ЧМ.

Что такое эстафета

Этот вид состязаний является командным – в гонке участвуют команды из четырех спортсменов, представляющих одну страну. Каждый биатлонист преодолевает один этап, дистанция которого у мужчин составляет 7,5 км, а у женщин – 6 км.

В рамках одного этапа биатлонистам предстоит пройти два огневых рубежа – первый лежа, а второй – стоя.

На старт первого этапа биатлонисты выходят одновременно, после чего после его прохождения проходит передача эстафеты. Места на стрельбище биатлонисты занимают в соответствии со своим стартовым номером.

Женская классическая эстафета / Источник: Getty Images

На каждом огневом рубеже спортсмены имеют три запасных патрона. Таким образом, на 5 мишеней у биатлонистов 8 патронов. В случае, если были потрачены все патроны вместе с запасными, то за каждую незакрытую мишень предстоит пройти штрафной круг, равный 150 м.

Впервые на ЧМ эстафету провели в 1966 году у мужчин и в 1984 году у женщин, а в программу Олимпийских игр гонку включили в 1968 году (для мужчин) и в 1992 году (для женщин).

Что такое смешанная эстафета

Еще один вид командных соревнований, где участвуют четыре спортсмена, представляющих одну страну. Команда состоит из двух мужчин и двух женщин, которые проходят по одному этапу (дистанция этапа – 6 км) с двумя огневыми рубежами.

Как и в классической эстафете, на старт первого этапа биатлонисты выходят одновременно, а затем передают эстафету. На огневых рубежах действуют те же правила, что и в классической эстафетной гонке.

Гонку начинают либо женщины, либо мужчины – это зависит от решения организаторов соревнований. Если первый этап начали женщины, то второй также бегут женщины, после чего третий и четвертый этапы проходят мужчины.

Участники смешанной эстафеты от Австрии / Источник: Getty Images

Если же на старт первыми вышли мужчины, то второй этап бегут мужчины, после чего в борьбу уже вступают женщины.

Впервые смешанная эстафета появилась в программе Кубка мира в сезоне-2002/03 на пятом этапе. Тогда спортсмены преодолели 4 этапа по 4,8 км каждый. Впервые на чемпионате мира гонку провели в 2005 году.

В программу Олимпийских игр смешанную эстафету включили в 2011 году и впервые провели в Сочи на ОИ-2014, где победу одержали представители Норвегии Тура Бергер, Тириль Экхофф, Уле-Эйнар Бьерндален и Эмиль Хегле Свендсен.

Что такое одиночная смешанная эстафета

Этот вид соревнований также известен как сингл-микст (до 2016 года гонка называлась супермикст). Гонка является командной и появилась совсем недавно – в 2015 году.

Команда состоит всего лишь из двух спортсменов – мужчины и женщины, которые представляют одну страну и передают друг другу эстафету по нескольку раз.

Каждый этап состоит из двух огневых рубежей – лежа и стоя, всего – четыре этапа. Первыми на стар выходят женщины, после первого этапа они передают эстафету мужчинам, которые проходят второй этап и передают эстафету женщинам. Те проходят третий этап, а заключительный бегут мужчины.

Суммарно женщины пробегают 6 км в рамках одиночной смешанной эстафеты, а мужчины – 7,5 км.

Передача во время одиночной смешанной эстафеты / Источник: Getty Images

Что касается стрельбы, то здесь биатлонисты также имеют по три запасных патрона на каждый огневой рубеж. Если этого не хватает для того, чтобы закрыть все мишени, то спортсмены бегут штрафной круг, длиною 75 м. Те участники, которые к последней передаче эстафеты отстают на круг, с дистанции снимаются.

На этапе Кубка мира гонку впервые провели в 2015 году, а в рамках ЧМ ее впервые провели в 2019 году. В программу Олимпийских игр данная дисциплина не включена.

Учет гонок в зачете Кубка мира и Кубке наций

В общий зачет Кубка мира идут очки, которые спортсмены набирают в личных гонках – индивидуальных, спринтах, пасьютах и масс-стартах. Ранее было правило, что в конце сезона при окончательном подсчете в расчет не берут две гонки, за которые спортсмен получил самое низкое число очков. Однако с прошедшего сезона это правило убрали.

По итогам сезона победитель общего зачета Кубка мира получает Большой хрустальный глобус.

Йоханнес Бе с Большим хрустальным глобусом / instagram.com/johannesbo/

Зачет Кубка наций – это рейтинг национальных биатлонных федераций. Здесь учитываются выступления спортсменов в индивидуальных и спринтерских гонках, а также трех видах эстафет – классической, смешанной и одиночной смешанной.

Очки Кубка наций присуждают трем лучшим спортсменам страны в индивидуальной гонке и спринте, а также эстафетной команде федерации в соответствии с занятыми местами. По итогам сезона суммируются все заработанные очки, что позволяет определить место федерации в зачете.

В зависимости от этого места определяется количество спортсменов, которое федерация может отправлять на этапы Кубка мира.

Стоит также отметить, что в рамках Кубка мира есть и зачеты по отдельным дисциплинам – индивидуальная гонка, спринт, преследование, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета. По итогам сезона победители в каждой дисциплине получают Малый хрустальный глобус.