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Чемпионат мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты

Результаты первого этапа чемпионата мира в Оберхофе.
Сегодня, 16:53
Норвежцы передают стафету / Getty Images
Норвежцы передают стафету / Getty Images

В немецком городе Оберхоф стартовал чемпионат мира по биатлону, который продлится с 8 по 19 февраля.

Дебютной гонкой турнира стала смешанная эстафета, во время которой каждую страну представляли по два биатлониста и две биатлонистки.

Состав сборной Украины

  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Джима
  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко

На первом этапе Анастасия Меркушина показала далеко не лучший результат ходом, но при этом идеально отработала на стрельбах, закрыв все мишени и стоя, и лежа. Тем не менее, передала Меркушина эстафету только 15-й.

Юлия Джима также чисто закрыла стрельбу лежа и по ходу гонки вошла в ТОП-10, но вот во время стрельбы стоя украинка все же допустила один промах (закрыла его первым же дополнительным патроном). Этот промах не дал помешал Юлии прибежать на передачу эстафеты 10-й.

Вернувшийся после травмы Пидручный на том же десятом месте подошел к первой стрельбе, на которую ему понадобилось шесть патронов. А вот стоя Дмитрий лишь с третьей попытки сумел закрыть последнюю мишень, уйдя со стрельбища 11-м. Но до передачи эстафеты Пидручный сумел вернуть десятое место, обойдя финского спортсмена.

Антон Дудченко на последнем этапе дважды отстрелялся, использовав по шесть патронов и сумел удержать десятую строчку.

На первой передаче эстафете лучшей была француженка Жулья Симон, а вот её партнерша Анаис Шевалье-Буше уступила одну позицию и первой на втором этапе была Доротея Вирер.

А вот третий этап и французы и итальянцы провели не лучшим образом, из-за множества промахов на стрельбе первым на передачу эстафеты пришел норвежец Стурла Легрейд.

Йоханнес Бе и Кантон Фийон-Майе на первой стрельбе допустили по три промаха и позволили Италии вновь выйти вперед. Но норвежский спортсмен ногами сумел догнать соперника и на последний круг они с Томазо Джакомелем вышли вместе. Тем не менее, итальянец не сумел соперничать ходом с норвежцем и не помешал ему завоевать золото.

Призеры смешанной эстафеты на ЧС-2023

  1. Норвегия (1+9) 1:04:41,9
  2. Италия (0+6) +11,6
  3. Франция (0+9) +55,9
  4. Австрия (0+3) +59,2
  5. Чехия (0+7) +1:09,4
  6. Германия (1+9) +1:26,5
    ...
    10. Украина (0+7) +2:45,3

На ISPORT вы можете познакомиться с расписанием всех гонок чемпионата мира, а также результатами Кубка мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по биатлону

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