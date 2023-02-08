Чемпионат мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты

В немецком городе Оберхоф стартовал чемпионат мира по биатлону, который продлится с 8 по 19 февраля.

Дебютной гонкой турнира стала смешанная эстафета, во время которой каждую страну представляли по два биатлониста и две биатлонистки.

Состав сборной Украины

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

На первом этапе Анастасия Меркушина показала далеко не лучший результат ходом, но при этом идеально отработала на стрельбах, закрыв все мишени и стоя, и лежа. Тем не менее, передала Меркушина эстафету только 15-й.

Юлия Джима также чисто закрыла стрельбу лежа и по ходу гонки вошла в ТОП-10, но вот во время стрельбы стоя украинка все же допустила один промах (закрыла его первым же дополнительным патроном). Этот промах не дал помешал Юлии прибежать на передачу эстафеты 10-й.

Вернувшийся после травмы Пидручный на том же десятом месте подошел к первой стрельбе, на которую ему понадобилось шесть патронов. А вот стоя Дмитрий лишь с третьей попытки сумел закрыть последнюю мишень, уйдя со стрельбища 11-м. Но до передачи эстафеты Пидручный сумел вернуть десятое место, обойдя финского спортсмена.

Антон Дудченко на последнем этапе дважды отстрелялся, использовав по шесть патронов и сумел удержать десятую строчку.

На первой передаче эстафете лучшей была француженка Жулья Симон, а вот её партнерша Анаис Шевалье-Буше уступила одну позицию и первой на втором этапе была Доротея Вирер.

А вот третий этап и французы и итальянцы провели не лучшим образом, из-за множества промахов на стрельбе первым на передачу эстафеты пришел норвежец Стурла Легрейд.

Йоханнес Бе и Кантон Фийон-Майе на первой стрельбе допустили по три промаха и позволили Италии вновь выйти вперед. Но норвежский спортсмен ногами сумел догнать соперника и на последний круг они с Томазо Джакомелем вышли вместе. Тем не менее, итальянец не сумел соперничать ходом с норвежцем и не помешал ему завоевать золото.

Призеры смешанной эстафеты на ЧС-2023

Норвегия (1+9) 1:04:41,9 Италия (0+6) +11,6 Франция (0+9) +55,9 Австрия (0+3) +59,2 Чехия (0+7) +1:09,4 Германия (1+9) +1:26,5

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10. Украина (0+7) +2:45,3

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