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Пидручный и Дудченко финишировали в ТОП-25 масс-старта, Самуэльсон стал чемпионом мира

Украинцы не смогли отыграть позиции относительно старта.
Сегодня, 14:28
Себастьян Самуэльссон / Getty Images
Себастьян Самуэльссон / Getty Images

В воскресенье, 19 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону прошел мужской масс-старт.

На последнем этапе мирового первенства в Оберхофе Украина была представлена двумя биатлонистами, Дмитрием Пидручным (17-й на старте) и Антоном Дудченко (25-й).

К сожалению, оба наших представителя выдали не лучшую стрельбу, которая не позволила им подняться по итоговой классификации. Пидручный с четырьмя промахами финишировал лишь 23-м, а Дудченко остался на своей позиции.

Победу же внезапно завоевал Себастьян Самуэльссон. Шведский биатлонист продемонстрировал идеальную стрельбу и воспользовался проблемами своих оппонентов. Компанию на подиуме ему составили Мартин Понсилуома и Йоханнес Бе.

Чемпионат мира, Оберхоф (Германия)
Мужской масс-старт, 15 км

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 36:42.8 (0+0+0+0)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +9.6 (0+1+1+0)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) +38.8 (1+1+0+1)
...
23. Дмитрий Пидручный (Украина) +3:05.7 (0+1+3+0)
25. Антон Дудченко (Украина) +3:10.6 (0+2+1+0)

Напомним, что 19 февраля в 16:15 по киевскому времени начнется женский масс-старт, который, к сожалению, пройдет без Юлии Джимы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина масс-старт Дмитрий Пидручный Антон Дудченко

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