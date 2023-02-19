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Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе

Украинская биатлонистка не примет участие в гонке по состоянию здоровья.
Сегодня, 11:55
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Украинка Юлия Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира-2023 по биатлону в немецком Оберхофе.

Накануне из-за простуды украинская спортсменка не смогла принять участие в женской эстафете на мировом первенстве.

Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, состояние Джимы не улучшилось. Тренерским штабом было принято решение не задействовать биатлонистку в масс-старте, чтобы избежать осложнений со здоровьем.

Напомним, что в заключительный день чемпионата мира-2023 по биатлону, в воскресенье, 19 февраля, состоятся мужской и женский масс-старты. Первая гонка начнется в 13:30 по киевскому времени, а вторая - в 16:15 по Киеву.

На ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-старт оберхоф Юлия Джима чемпионат мира по биатлону

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