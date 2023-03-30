Глава IBU: Буковель имеет потенциал для проведения международных соревнований

Президент международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин впервые посетил Украину и остался впечатлен Буковелем.

В рамках своего приезда Далин посетил стадион в Буковеле, где наблюдал за национальным чемпионатом по биатлону.

Функционер оказался приятно удивлен увиденным, а также предположил, что Украина могла бы принимать здесь международные соревнования.

"Было очень интересно посетить Буковель, у нас была экскурсия по окрестностям, в целом это впечатляющий курорт. Рад, что в его центре построили биатлонный стадион - он очень хорошо выглядит. Я считаю, что стадион имеет потенциал для проведения международных соревнований.

На сегодня мы имеем очень высокий уровень всех стадионов проведения этапов Кубка мира и чемпионатов мира. Поэтому думаю, важно оглянуться вокруг, выделить лучшее в каждом из стадионов, взять это за образец. Я также рекомендовал бы пригласить наших специалистов для получения рекомендаций относительно будущего развития стадиона в Буковеле.

Я сказал вашему президенту Федерации: "Пожалуйста, напишите письмо в IBU и пригласите нас, мы приедем сюда, проведем аудит и дадим рекомендации по развитию стадиона в Буковеле", - приводит слова Далина Ратуша.

Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться с итогами биатлонного сезона 2022/23.