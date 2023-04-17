Экс-президента IBU обвиняют в коррупционных связях с росией

В частности именно он купил проведение ЧМ-2021 в тюмени.

Бывший президент IBU Андрес Бессеберг был обвинен в коррупции и защите интересов росии.

Прокуратура Норвегии выдвинула официальные обвинения экс-президенту, который был главой IBU в течение 25 лет.

Среди прочего его обвиняют в том, что он помогал росийских биатлонистам с антидопинговым комитетом, а также подкупил конгресс IBU 2016 года, чтобы провести ЧМ-2021 в тюмени.

Отедбно отмечается, что в течение своего президентства Бессеберг постоянно получал дорогие подарки - часы, эксклюзивные приглашения и прочее. Среди тех, кто дарил эти подарки преобладают представители росийского биатлона.

Прокуратура заявила, что у них есть доказательства того, что Бессеберг брал взятки как минимум в течение десяти лет. Наказание за подобное преступление - десять лет лишения воли. Бессеберг опровергает все обвинения.

Напомним, что ранее нынешний президент IBU Олле Далин впервые посетил Украину.