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Экс-президента IBU обвиняют в коррупционных связях с росией

В частности именно он купил проведение ЧМ-2021 в тюмени.
Сегодня, 18:51
Андерс Бессеберг / Getty Images
Андерс Бессеберг / Getty Images

Бывший президент IBU Андрес Бессеберг был обвинен в коррупции и защите интересов росии.

Прокуратура Норвегии выдвинула официальные обвинения экс-президенту, который был главой IBU в течение 25 лет.

Среди прочего его обвиняют в том, что он помогал росийских биатлонистам с антидопинговым комитетом, а также подкупил конгресс IBU 2016 года, чтобы провести ЧМ-2021 в тюмени.

Отедбно отмечается, что в течение своего президентства Бессеберг постоянно получал дорогие подарки - часы, эксклюзивные приглашения и прочее. Среди тех, кто дарил эти подарки преобладают представители росийского биатлона.

Прокуратура заявила, что у них есть доказательства того, что Бессеберг брал взятки как минимум в течение десяти лет. Наказание за подобное преступление - десять лет лишения воли. Бессеберг опровергает все обвинения. 

Напомним, что ранее нынешний президент IBU Олле Далин впервые посетил Украину.


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