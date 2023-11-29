Стал известен состав мужской сборной Украины на эстафету первого этапа Кубка мира
Украинские биатлонисты примут участие в классической эстафете нового сезона.
В четверг, 30 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках четвертого соревновательного дня первого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская классическая эстафета.
В эстафете выступит мужская сборная Украины.
Состав украинской команды: Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.
Старт запланирован на 16:20 по киевскому времени.
Стоит отметить, что сегодня, 29 ноября, состоится женская эстафета, которая начнется в 16:20 по Киеву.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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