Стал известен состав мужской сборной Украины на эстафету первого этапа Кубка мира

В четверг, 30 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках четвертого соревновательного дня первого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская классическая эстафета.

В эстафете выступит мужская сборная Украины.

Состав украинской команды: Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.

Старт запланирован на 16:20 по киевскому времени.

Стоит отметить, что сегодня, 29 ноября, состоится женская эстафета, которая начнется в 16:20 по Киеву.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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