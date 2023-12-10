Норвегия выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Украина финишировала в ТОП-5

Украинцы продемонстрировали отличную стрельбу, однако не лучший темп все-таки дал о себе знать.

В воскресенье, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира прошла мужская эстафета.

Украину, которая стартовала тринадцатой, в эстафете представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

В этот день украинские биатлонисты стали одними из лучших в плане стрельбы - им понадобилось всего три дополнительных патрона. Для сравнения, шведы, которые финишировали шестыми, использовали 16 патронов.

И хотя со стрельбой все было в порядке, заметные проблемы были с темпом, из-за которого Украина не смогла составить конкуренцию Италии и Германии, которые боролись за третье место. В итоге сборная Украины с отставанием +2:24,9 с финишировала пятой, совершив самый большой прыжок по позициям.

Победу же завоевали норвежцы, которые захватили лидерство после второго этапа эстафеты, несмотря на отличное выступление Эрика Перро - французы были вынуждены довольствоваться "серебром".

Кубок мира по биатлону

Хохфильцен. Мужская эстафета

1. Норвегия (0+5) 1:15:38,5

2. Франция (0+6) +28,7

3. Германия (1+9) +1:06,9

4. Италия (0+11) +1:24,1

5. Украина (0+3) +2:24,9

6. Швеция (2+14) +2:36,4

Напомним, что сегодня также состоится женская эстафета, которая начнется в 15:15 по Киеву. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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