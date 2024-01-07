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Биатлон: Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина вне топ-10

Гонка в Оберхофе обернулась провалом для нашей сборной.
Сегодня, 13:59
Сборная Норвегии / Getty Images
Сборная Норвегии / Getty Images

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась мужская эстафета.

Победу в данной гонке одержала сборная Норвегии в составе Ендре Стремсхейма, Стурлы Хольма Легрейда, Тарьея Бе и Йоханнеса Бе. Скандинавская команда пробежала дистанцию за 1:17:34,2.

На две минуты от норвежцев отстали немцы, а тройку лидеров замкнула итальянская национальная команда, отставшая от победителей почти на 3 минуты.

Украина, которую представили Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный и Артем Прима, заняла 13-ое место, финишировав на 6 минут и 47 секунд позже, чем Норвегия.

Кубок мира по биатлону

Оберхоф, мужская эстафета

  1. Норвегия - 1:17:34,2
  2. Германия - +2:01,9
  3. Италия - +2:50,5
    13. Украина - +6:47,7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина норвегия Кубок мира по биатлону

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