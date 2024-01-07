Биатлон: Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина вне топ-10
Гонка в Оберхофе обернулась провалом для нашей сборной.
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась мужская эстафета.
Победу в данной гонке одержала сборная Норвегии в составе Ендре Стремсхейма, Стурлы Хольма Легрейда, Тарьея Бе и Йоханнеса Бе. Скандинавская команда пробежала дистанцию за 1:17:34,2.
На две минуты от норвежцев отстали немцы, а тройку лидеров замкнула итальянская национальная команда, отставшая от победителей почти на 3 минуты.
Украина, которую представили Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный и Артем Прима, заняла 13-ое место, финишировав на 6 минут и 47 секунд позже, чем Норвегия.
Кубок мира по биатлону
Оберхоф, мужская эстафета
- Норвегия - 1:17:34,2
- Германия - +2:01,9
- Италия - +2:50,5
13. Украина - +6:47,7
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