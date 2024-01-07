Франция выиграла женскую эстафету в Оберхофе, украинки финишировали в ТОП-10
В воскресенье, 7 января, в немецком Оберхофе четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 завершался женской эстафетой.
Украина, которая стартовала одиннадцатой, была представлена Еленой Городной, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Кристиной Дмитренко.
По итогам первой части гонки Городная сумела отыграть одну позицию, а Джима в свою очередь ворвалась в на девятую строчку. Однако, к сожалению, неудачная стрельба Меркушиной и штрафной круг отбросили украинскую сборную за пределы ТОП-10 прямо на двенадцатое место.
Надежда сохранялась, по сути, лишь на одиннадцатое место - Польша шла впереди, имея преимущество в 17 секунд. Словакия же отставала на более чем минуту, а после и вообще оказалась круговой.
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И Дмитренко справилась со своей задачей. Кристина воспользовалась промахами соперниц, при этом она сама безупречно отстрелялась на последнем огневом рубеже. Это позволило вернуться в ТОП-10 и финишировать на восьмом месте.
Победу же завоевали биатлонистки из Франции, которые большую часть эстафеты провели в роли лидера, несмотря на третье стартовое место
Кубок мира по биатлону, 4-й этап
Оберхоф, женская эстафета
1. Франция (0+12) 1:12:45,5
2. Норвегия (0+10) +9,3
3. Швеция (1+8) +33,5
...
8. Украина (1+10) +5:18,7
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех этапов Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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