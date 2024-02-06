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Старт чемпионата мира по биатлону оказался под угрозой переноса из-за повреждения арены

Трассу в Нове Место закрыли после шторма, а организаторы пытаются успеть подготовить ее к соревнованиям.
Сегодня, 14:31
Стадион в Нове Место пострадал от шторма / NRK
Стадион в Нове Место пострадал от шторма / NRK

Старт чемпионата мира по биатлону, запланированный на среду, 7 февраля, могут отложить из-за повреждений арены в чешском Нове Место, где должны пройти соревнования.

Как сообщает NRK, стадион пострадал от шторма, последствия которого организаторы сейчас пытаются устранить. Сильный ветер разрушил и разбросал баннеры и барьеры, а сама трасса оказалась замусорена обломками деревьев. Организаторы были вынуждены отменить тренировки на арене и закрыть ее.

Предполагается, что старт чемпионата мира, который должен начаться смешанной эстафетой, могут перенести со среды на четверг.

"Мы все отменили. Ночью стадион пострадал из-за непогоды, мы потеряли много снега. Работы предстоит еще много.

Из-за плохих погодных условий, особенно ветра, арене был нанесен значительный ущерб. В ближайшие несколько дней предстоит проделать большую работу, чтобы обеспечить пригодные условия.

Снежная подушка достаточно толстая, и у нас есть в запасе 50 тысяч кубометров снега. Так что количество снега не проблема. Но предстоит проделать большую работу, чтобы гарантировать, что мы получим желаемые условия", - сказал директор Международной федерации биатлона Даниэль Бем.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты биатлонных гонок сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нове Место чемпионат мира по биатлону

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