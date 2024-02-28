Украина определилась с составом сборной на этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Украинские спортсмены примут участие в первых стартах после чемпионата мира.

Названы составы женской и мужской сборных Украины по биатлону на седьмой этап Кубка мира-2023/24 в норвежском Холменколлене, который станет первым после чемпионата мира.

Украина будет представлена десятью спортсменами - по пять в женской и мужской командах, сообщает Суспільне Спорт.

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Состав женской сборной : Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос.

: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос. Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк.

Этап Кубка мира в Холменколлене состоится с 29 февраля по 3 марта. Его программа будет включать в себя шесть стартов: женские и мужские индивидуальные гонки и масс-старты, а также одиночную и классическую смешанные эстафеты.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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