Украина определилась с составами на смешанные эстафеты в Холменколлене

В заключительный день норвежского этапа Кубка мира состоятся две гонки.

Сборная Украины объявила составы на сингл-микст и смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира-2023/24 по биатлону в Холменколлене.

Обе гонки состоятся в заключительный соревновательный день норвежского этапа в воскресенье, 3 марта.

Состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету:

13-1. Кристина Дмитренко

13-2. Дмитрий Пидручный

Старт сингл-микста запланирован на 13:45 по киевскому времени.

Читай также: Украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете

Состав сборной Украины на смешанную эстафету:

9-1. Ирина Петренко

9-2. Анна Кривонос

9-3. Артем Прима

9-4. Тарас Лесюк

Смешанная эстафета начнется в 15:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!