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Украина определилась с составами на смешанные эстафеты в Холменколлене

В заключительный день норвежского этапа Кубка мира состоятся две гонки.
Сегодня, 20:55
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Сборная Украины объявила составы на сингл-микст и смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира-2023/24 по биатлону в Холменколлене.

Обе гонки состоятся в заключительный соревновательный день норвежского этапа в воскресенье, 3 марта.

Состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету:

  • 13-1. Кристина Дмитренко
  • 13-2. Дмитрий Пидручный

Старт сингл-микста запланирован на 13:45 по киевскому времени.

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Состав сборной Украины на смешанную эстафету:

  • 9-1. Ирина Петренко
  • 9-2. Анна Кривонос
  • 9-3. Артем Прима
  • 9-4. Тарас Лесюк

Смешанная эстафета начнется в 15:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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