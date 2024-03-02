Украина определилась с составами на смешанные эстафеты в Холменколлене
В заключительный день норвежского этапа Кубка мира состоятся две гонки.
Сборная Украины объявила составы на сингл-микст и смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира-2023/24 по биатлону в Холменколлене.
Обе гонки состоятся в заключительный соревновательный день норвежского этапа в воскресенье, 3 марта.
Состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету:
- 13-1. Кристина Дмитренко
- 13-2. Дмитрий Пидручный
Старт сингл-микста запланирован на 13:45 по киевскому времени.
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Состав сборной Украины на смешанную эстафету:
- 9-1. Ирина Петренко
- 9-2. Анна Кривонос
- 9-3. Артем Прима
- 9-4. Тарас Лесюк
Смешанная эстафета начнется в 15:45 по Киеву.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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