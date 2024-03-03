Сборная Украины впервые в своей истории была снята со смешанной эстафеты Кубка мира по биатлону

Ужасный результат в исполнении украинских биатлонистов, которые в середине гонки стали круговыми.

В воскресенье, 3 марта, 7-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 завершался смешанной эстафетой.

С девятой позиции в гонке стартовала сборная Украины, которую представляли Ирина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Этот день стал одним из самых неудачных в истории украинского биатлона. Дело в том, что после экватора эстафеты Украина стала круговой, что привело к дисквалификации.

Еще после второй стрельбы в исполнении Кривонос сборная была под угрозой дисквалификации, но Анна удержалась в одном круге с лидером.

Читай также: Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете

Однако вскоре после передачи эстафеты Приме украинская команда присоединилась к Южной Корее и Казахстану в качестве круговой. На тот момент Украина с 11-ю промахами занимала 21-е место.

Напомним, что немногим ранее сборная Украины финишировала за пределами ТОП-10 в одиночной смешанной эстафете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!