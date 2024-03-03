Норвегия выиграла сингл-микст, Украина вне топ-10

Еще и прямой конкурент нашей сборной оказался на подиуме.

В воскресенье, 3 марта, в норвежском Холменколлене прошел сингл-микст. Украину в эстафете представляли Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный.

Кристина сразу потеряла несколько позиций, но держалась в первой половине гонки благодаря чистой стрельбе.

Дмитрий же в свою очередь плохо стрелял лежа, исправился на втором рубеже, но общий зачет стал еще хуже. Затем Дмитренко практически повторила свой предыдущий заезд, а Пидручный наконец чисто отстрелялся, но было слишком поздно.

Подиум же оказался весьма предсказуемым: первой стала Норвегия, второй - Швеция, а третье место неожиданно взяла Финляндия.

Финское серебро - плохой результат для Украины, ведь именно с финнами наша сборная спорит за 10-сю строчку Кубка наций.

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