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Норвегия совершила невероятный камбек и выиграла мужскую эстафету в США, Украина в ТОП-10

Украинцы были близки к отличному результату, но плохое выступление Виталия Мандзина свело на нет усилия его предшественников.
Вчера, 22:51
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Вечером пятницы, 8 марта, в американском Солт-Лейк-Сити стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Этап начался мужской эстафетой, в которой сборную Украины представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко.

Первая половина гонки прошла едва ли не идеально для украинских биатлонистов. Воспользовавшись проблемами лидеров, Прима провел шикарную стрельбу и передал эстафету Пидручному, будучи на четвертом месте.

После провала французов Дмитрий при одном промахе вышел на второе место и сменился на Мандзина, для которого это выступление стало настоящим кошмаром.

Виталий заметно уступал соперникам в темпе - к первому огневому рубежу он пришел уже пятым. Однако худшее было впереди: во время второй стрельбы он допустил сразу четыре промаха. Закрыв три из трех, Мандзин отправился на штрафной круг.

В эстафету Дудченко вступил с девятой позиции, так что его задачей было не выпасть из ТОП-10. И, к счастью, он с ней справился, финишировав на все той же девятой позиции.

Что такое провал может рассказать еще и Стурла Легрейд, который умудрился отправиться на три штрафных круга после второй стрельбы - Норвегия свалилась на 18-е место.

Однако затем в игру вступили братья Бе. Как оказалось, на этом гонка была окончена. Они постепенно прорывались вперед и после шестой стрельбы норвежцы были уже первыми, где они и оставались до самого финиша.

За "серебро" в конце боролись Италия и Германия - Лукас Хофер не дал Филиппу Наврату обойти себя на финише и принес своей команде второе место.

Кубок мира по биатлону, Солт-Лейк-Сити (США)
Мужская эстафета

1. Норвегия (3+5) 1:13:12.3
2. Италия (0+8) +26.5
3. Германия (0+8) +27.3
...
9. Украина (1+7) +3:57.4

Совсем скоро на старт спринта выйдут женщины. Их гонка начнется в полночь.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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