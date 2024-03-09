Украина финишировала седьмой в женской эстафете Кубка мира, победу завоевала Норвегия

Украинские биатлонистки провели неплохую гонку, которая могла сложиться еще лучше.

В субботу, 9 марта, в Солт-Лейк-Сити (США) продолжился восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В этот раз на трассе состоялась женская эстафета. Сборную Украины представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Ирина Петренко.

Стартовав с восьмого места, украинки проявили удивительную стабильность. Но эту стабильность нельзя назвать 100% плохой или 100% хорошей.

На первых пяти огневых рубежах биатлонистки допускали по одному промаху, который закрывали одним дополнительным патроном. При такой тенденции Украина умудрилась занимать шестое место.

Тенденцию прервала Дмитренко во время своей второй стрельбы, выдав пять из пяти. Эту более позитивную традицию подхватила Петренко, которая продолжала удерживать шестую строчку.

По темпу Ирина проиграла Лу Жанмонно и Анамарии Лампич, которые сбросили украинку на восьмое место. Во время последней стрельбы вернулась тенденция на один промах и один патрон.

Но Лампич пошла на два штрафных круга, что открыло для Петренко путь к седьмому месту.

Впереди в борьбу за победу между Норвегией и Германией ворвалась Чехия. Однако Люция Харватова провалила последнюю стрельбу и пошла на два штрафных круга, что лишило Чехию потенциальных медалей.

В итоге победу завоевала сборная Норвегии, опередившая сборную Германии на 17 секунд. Третье место забрала сборная Швеции.

Кубок мира по биатлону, Солт-Лейк-Сити (США)

Женская эстафета

1. Норвегия (0+5) 1:04:15.5

2. Германия (0+7) +17.2

3. Швеция (0+10) +42.0

...

7. Украина (0+6) +2:17.8

Совсем скоро на трассе состоится мужской спринт. Гонка начнется в 00:05 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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