Два украинца финишировали в топ-20 спринта в Анси, выиграл гонку норвежец Улдаль

Во Франции состоялся первый старт третьего этапа биатлонного Кубка мира.

В четверг, 19 декабря, во французском Анси спринтерской гонкой у мужчин стартовал третий этап Кубка мира-2024/25 по биатлону.

Лучшим среди украинских биатлонистов на дистанции стал Антон Дудченко, который закрыл все мишени на двух огневых рубежах и финишировал на 12-й позиции, отстав от лидера на 55 секунд. Идеальную стрельбу также продемонстрировал Виталий Мандзин, завершив гонку на 16-м месте.

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Зачетную зону замкнул еще один украинец Дмитрий Пидручный, допустив два промаха, а Богдан Цымбал также с двумя незакрытыми мишенями стал 73-м.

Выиграл спринтерскую гонку норвежец Мартин Улдаль, одержав дебютную победу на уровне Кубка мира. Лидер общего зачета Йоханнес Бе с одним промахом стал вторым, отстав от соотечественника всего на полторы секунды. Третье место занял швед Себастьян Самуэльсон.

Кубок мира. Анси

Спринтерская гонка. Мужчины

Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) 23:13.5 Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) +1.4 Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +10.8

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12. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +55.6

16. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:13.2

40. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:41.9

73. Богдан Цымбал (Украина, 0+2) +2:58.3

В пятницу, 20 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится женской спринтерской гонкой.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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