Украинки попали в топ-10 женской эстафеты в Хохфильцене, выиграли гонку немки

В воскресенье, 15 декабря, в заключительный соревновательный день второго этапа Кубка мира-2024/25 по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась классическая женская эстафета.

Украину в этом старте представляла команда в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Анны Кривонос и Елены Городной, которым удалось завершить гонку в топ-10, заняв итоговое седьмое место.

Кристина Дмитренко идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах и вышла на передачу эстафеты четвертой, но ходом потеряла две позиции.

Юлия Джима выбила пять из пяти на лежке и вышла на дистанцию второй. На стойке украинка использовала два дополнительных патрона и завершила свой отрезок гонки, как и при предыдущей смене, на шестой позиции.

Анна Кривонос успешно провела первую стрельбу, а на второй для закрытия всех мишеней использовала один дополнительный патрон. Эстафету украинка передала только девятой.

Елена Городна первый огневой рубеж отработала с шести выстрелов и аналогичный результат продемонстрировала на стойке. В итоге биатлонистке удалось поднять украинскую команду на две позиции, финишировав седьмой.

Украина стала второй по точности стрельбы, уступив только немкам, которые использовали четыре дополнительных патрона и в итоге выиграли женскую эстафету. Второе место в гонке заняла сборная Франции, а третьей стала команда Швеции.

