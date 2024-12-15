Украинки попали в топ-10 женской эстафеты в Хохфильцене, выиграли гонку немки
В воскресенье, 15 декабря, в заключительный соревновательный день второго этапа Кубка мира-2024/25 по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась классическая женская эстафета.
Украину в этом старте представляла команда в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Анны Кривонос и Елены Городной, которым удалось завершить гонку в топ-10, заняв итоговое седьмое место.
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Кристина Дмитренко идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах и вышла на передачу эстафеты четвертой, но ходом потеряла две позиции.
Юлия Джима выбила пять из пяти на лежке и вышла на дистанцию второй. На стойке украинка использовала два дополнительных патрона и завершила свой отрезок гонки, как и при предыдущей смене, на шестой позиции.
Анна Кривонос успешно провела первую стрельбу, а на второй для закрытия всех мишеней использовала один дополнительный патрон. Эстафету украинка передала только девятой.
Елена Городна первый огневой рубеж отработала с шести выстрелов и аналогичный результат продемонстрировала на стойке. В итоге биатлонистке удалось поднять украинскую команду на две позиции, финишировав седьмой.
Украина стала второй по точности стрельбы, уступив только немкам, которые использовали четыре дополнительных патрона и в итоге выиграли женскую эстафету. Второе место в гонке заняла сборная Франции, а третьей стала команда Швеции.
It took them almost 4 years but the German women are back to their relay winning way! 💪 What a performance with only 4 spare shots!— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 15, 2024
🥇🇩🇪 Germany
🥈🇫🇷 France
🥉🇸🇪 Sweden
📷Yevenko/IBU #biathlon pic.twitter.com/StrFpfLTUr
Кубок мира. Хохфильцен
Эстафета. Женщины
- Германия (0+4) 1:16:13.7
- Франция (1+13) +1:05.7
- Швеция (1+6) +1:31.8
- Словения (0+6) +2:42.1
- Швейцария (1+10) +2:53.0
- Норвегия (2+11) +3:08.2
- Украина (0+5) +3:30.3
Сегодня, 15 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершится классической эстафетой у мужчин, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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