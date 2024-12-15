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Украинки попали в топ-10 женской эстафеты в Хохфильцене, выиграли гонку немки

В Австрии проходят заключительные старты второго этапа Кубка мира.
Сегодня, 13:55
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

В воскресенье, 15 декабря, в заключительный соревновательный день второго этапа Кубка мира-2024/25 по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась классическая женская эстафета.

Украину в этом старте представляла команда в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Анны Кривонос и Елены Городной, которым удалось завершить гонку в топ-10, заняв итоговое седьмое место.

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Кристина Дмитренко идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах и вышла на передачу эстафеты четвертой, но ходом потеряла две позиции.

Юлия Джима выбила пять из пяти на лежке и вышла на дистанцию второй. На стойке украинка использовала два дополнительных патрона и завершила свой отрезок гонки, как и при предыдущей смене, на шестой позиции.

Анна Кривонос успешно провела первую стрельбу, а на второй для закрытия всех мишеней использовала один дополнительный патрон. Эстафету украинка передала только девятой.

Елена Городна первый огневой рубеж отработала с шести выстрелов и аналогичный результат продемонстрировала на стойке. В итоге биатлонистке удалось поднять украинскую команду на две позиции, финишировав седьмой.

Украина стала второй по точности стрельбы, уступив только немкам, которые использовали четыре дополнительных патрона и в итоге выиграли женскую эстафету. Второе место в гонке заняла сборная Франции, а третьей стала команда Швеции.

Кубок мира. Хохфильцен
Эстафета. Женщины

  1. Германия (0+4) 1:16:13.7
  2. Франция (1+13) +1:05.7
  3. Швеция (1+6) +1:31.8
  4. Словения (0+6) +2:42.1
  5. Швейцария (1+10) +2:53.0
  6. Норвегия (2+11) +3:08.2
  7. Украина (0+5) +3:30.3

Сегодня, 15 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершится классической эстафетой у мужчин, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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