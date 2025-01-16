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Жанмонно победила в индивидуальной гонке в Рупольдинге, одна украинка набрала очки

Французская биатлонистка одержала очередную победу в нынешней кампании.
Сегодня, 16:59
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

Пятый этап Кубка мира сезона 2024/25 в немецком Рупольдинге продолжился в четверг женской индивидуальной гонкой. Они одолели 15-километровую дистанцию ​​с четырьмя огневыми рубежами.

Француженка Лу Жанмонно триумфовала в забеге. Она обошлась без промахов и финишировала со временем 41:35,5 минуты. Эта победа стала для Жанмонно четвёртой со старта сезона.

Компанию ей на подиуме составили немецкая биатлонистка Франциска Пройсс и швейцарка Эми Базерга. Первая закончила с одним неточным выстрелом, а вторая закрыла все 20 мишеней.

Ни одна из украинских спортсменок не смогла финишировать в топ-20. Лучший результат показала Кристина Дмитренко. Она с одним выстрелом в "молоко" заняла 22-е место. Остальные ее соотечественницы – за пределами зачетной зоны.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Женщины, индивидуальная гонка

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) 41:35,5
2. Франциска Пройсс (0+1+0+0) +35,7
3. Эми Базерга (0+0+0+0) +43,1
...
22. Кристина Дмитренко (1+0+0+0) +3:19,2
62. Ирина Петренко (1+1+0+0) +5:28,7
65. Юлия Джима (1+2+0+0) +5:46,5
68. Елена Городна (0+2+0+1) +6:00,8
88. Анна Кривонос (0+1+2+2) +8:14,3

 

Кстати, ранее дуэт украинцев выиграл "золото" Универсиады в смешанной эстафете.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристина Дмитренко Лу Жанмонно

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