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Месси назвал лучшего защитника мира на данный момент по своему мнению

Лео выбрал своего партнера, но к сожалению, не Сергея Кривцова.
Сегодня, 13:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси назвал, кого он считает лучшим защитником в мире на данный момент. 

Аргентинец выбрал своего партнера по сборной в лице Кристина Ромеро. 

По словам Месси, игра с центрбэком Тоттенхэма - лучшее, что могло с ним случится.

"Я считаю его лучшим защитником в мире на данный момент.

"То, что он стоит у меня за спиной, - это лучшее, что могло со мной случится. Он всегда заставляет меня идти вперед, потому что всегда хочет играть один на один с соперником. Я привык не оглядываться назад, а это очень хорошо для атакующего игрока",- заявил Лео. 

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