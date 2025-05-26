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Автоспорт

Трехкратный чемпион Индикар впервые выиграл 500 миль Индианаполиса

Бывший резервист Макларен триумфовал на легендарной трассе.
Вчера, 00:44       Автор: Антон Федорцив
Алекс Палоу / Getty Images
Алекс Палоу / Getty Images

Испанский пилот Алекс Палоу победил в Инди-500 За рулем Чип Ганасси Рейсинг он опередил шведа Маркуса Эрикссона из Андретти.

Действующий чемпион Индикар вышел в лидеры за 14 кругов до финиша. Эрикссон же принялся прессинговать Палоу. Испанец под давлением соперника не ошибся и удержал первую позицию до финиша, впервые выиграв на культовом "овале".

Эрикссон на финише отстал всего на 0,6 секунды с хвостиком. В пяти секундах от Палоу гонку завершили еще пять пилотов. Победитель прошлого года Йозеф Ньюгарден (Пенске) финишировал на 25-й позиции.

500 миль Индианаполиса
Индианаполис Мотор Спидвей, Индианаполис

1. Алекс Палоу
2. Маркус Эрикссон +0,682
3. Дэвид Малукас +1,143

Кстати, британец Норрис триумфовал на Гран-при Монако Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикар Алекс Палоу

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