Трехкратный чемпион Индикар впервые выиграл 500 миль Индианаполиса
Испанский пилот Алекс Палоу победил в Инди-500 За рулем Чип Ганасси Рейсинг он опередил шведа Маркуса Эрикссона из Андретти.
Действующий чемпион Индикар вышел в лидеры за 14 кругов до финиша. Эрикссон же принялся прессинговать Палоу. Испанец под давлением соперника не ошибся и удержал первую позицию до финиша, впервые выиграв на культовом "овале".
Эрикссон на финише отстал всего на 0,6 секунды с хвостиком. В пяти секундах от Палоу гонку завершили еще пять пилотов. Победитель прошлого года Йозеф Ньюгарден (Пенске) финишировал на 25-й позиции.
500 миль Индианаполиса
Индианаполис Мотор Спидвей, Индианаполис
1. Алекс Палоу
2. Маркус Эрикссон +0,682
3. Дэвид Малукас +1,143
A dream realized. A legacy fulfilled.— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 25, 2025
You are an #Indy500 winner, @AlexPalou! pic.twitter.com/6agSBZ0MtZ
Кстати, британец Норрис триумфовал на Гран-при Монако Формулы-1.
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