Новое правило не помогло: Норрис выиграл типичный Гран-при Монако

В воскресенье, 25 мая, состоялся Гран-при Монако.

В этом году гонка в Монте-Карло прошла с новым правилом - каждый пилот обязан был сделать два пит-стопа.

Старт получился довольно спокойным, однако уже вскоре Антонелли агрессивно атаковать Бортолето и отправил пилота Заубер в отбойник. По виртуальным автомобилем безопасности ряд пилотов провле первый пит-стоп, а сам Бортолето сумел продолжить гонку.

LAP 1/78



Bortoleto into the barriers at Portier



He's trying to get going again

После того, как сейфти-кар наконец завершился, у Гасли отказали тормоза и француз на полной скорости влетел в Юки Цуноду. Японец продолжил гонку, а Гасли на разбитом болиде доехал до боксов.

К 20-му кругу сформировались группы пилотов. Топ-5 замкнул Льюис Хэмилтон, затем Алонсо, Окон и Аджар, а за ними Лиам Лоусон держал за собой весь остальной пелотон, позволяя партнеру заработать важные очки.

LAP 18/78



Russell has a little look up the inside but Sainz shuts the door

Через 10 кругов группа лидера догнала круговых, и здесь начались проблемы. Сначала в трафике застрял Норрис и пожаловался команде, затем в ту же ситуацию попал и Леклер, и за ним все остальные.

LAP 30/78



That's Norris down there contending with a gaggle of back markers

На 39-м круге гонка закончилась для Фернандо Алонсо, который претендовал на очки. Испанец пожаловался на дым из болида и остановил авто в безопасном кармане, не вызвав сейфти-кар.

LAP 39/78



Gutting for Alonso 😖



He's had to retire his Aston Martin with a first points finish of the season in sight

На 51-м круге у Мерседес наконец сдали нервы борроться с Албоном, который всеми силами удерживал пелотон за собой. Расселл срезал шикану и обошел соперника, но получил штраф в виде проезда по пит-лейн.

LAP 51/78



Russell overtakes Albon by cutting across the Nouvelle Chicane



He's told to give the place back but he says he'll take the penalty

По итогу никаких изменений в пелотоне не было вплоть до последних кругов. Небольшая интрига появилась в самом конце гонке, Леклер изо всех сил поджимал Норриса, чтобы завоевать поул. А сразу за ними шел Пиастри, также готовый воспользоваться любой возможностью.

Но в итоге ничего так и не произошло, Макс ушел на второй пит-стоп и отдал лидерство и победу Ландо Норрису. Вторым финишровал Шарль Леклер, третьим - Оскар Пиастри.

Результаты Гран-пир Монако

Ландо Норрис (Макларен) – 78 кругов Шарль Леклер (Феррари) +3,131 Оскар Пиастри (Макларен) +3,658 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,572 Льюис Хэмилтон (Феррари) +51,387 Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг Эстебан Окон (Хаас) +1 круг Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг Алекс Албон (Уильямс) +2 круга Карлос Сайнс (Уильямс) +2 круга Джордж Расселл (Мерседес) +2 круга Оливер Бермэн (Хаас) +2 круга Франко Колапинто (Альпин) +2 круга Габриэл Бортолето (Заубер) +2 круга Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга Нико Хюлькенберг (Заубер) +2 круга Юки Цунода (Ред Булл) +2 круга Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +3 круга

Сошли:

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Пьер Гасли (Альпин)

