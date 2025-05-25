Новое правило не помогло: Норрис выиграл типичный Гран-при Монако
В воскресенье, 25 мая, состоялся Гран-при Монако.
В этом году гонка в Монте-Карло прошла с новым правилом - каждый пилот обязан был сделать два пит-стопа.
Старт получился довольно спокойным, однако уже вскоре Антонелли агрессивно атаковать Бортолето и отправил пилота Заубер в отбойник. По виртуальным автомобилем безопасности ряд пилотов провле первый пит-стоп, а сам Бортолето сумел продолжить гонку.
LAP 1/78— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
Bortoleto into the barriers at Portier
He's trying to get going again #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/d4tJnLRyAV
После того, как сейфти-кар наконец завершился, у Гасли отказали тормоза и француз на полной скорости влетел в Юки Цуноду. Японец продолжил гонку, а Гасли на разбитом болиде доехал до боксов.
Gasly 💥 Tsunoda #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/FMaJzg9sFd— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
К 20-му кругу сформировались группы пилотов. Топ-5 замкнул Льюис Хэмилтон, затем Алонсо, Окон и Аджар, а за ними Лиам Лоусон держал за собой весь остальной пелотон, позволяя партнеру заработать важные очки.
LAP 18/78— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
Russell has a little look up the inside but Sainz shuts the door #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hcT9n8KriH
Через 10 кругов группа лидера догнала круговых, и здесь начались проблемы. Сначала в трафике застрял Норрис и пожаловался команде, затем в ту же ситуацию попал и Леклер, и за ним все остальные.
LAP 30/78— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
That's Norris down there contending with a gaggle of back markers #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/eoaw6ylvgr
На 39-м круге гонка закончилась для Фернандо Алонсо, который претендовал на очки. Испанец пожаловался на дым из болида и остановил авто в безопасном кармане, не вызвав сейфти-кар.
LAP 39/78— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
Gutting for Alonso 😖
He's had to retire his Aston Martin with a first points finish of the season in sight#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/a6GRo5HTqG
На 51-м круге у Мерседес наконец сдали нервы борроться с Албоном, который всеми силами удерживал пелотон за собой. Расселл срезал шикану и обошел соперника, но получил штраф в виде проезда по пит-лейн.
LAP 51/78— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
Russell overtakes Albon by cutting across the Nouvelle Chicane
He’s told to give the place back but he says he’ll take the penalty#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/QQZLXMM7Z0
По итогу никаких изменений в пелотоне не было вплоть до последних кругов. Небольшая интрига появилась в самом конце гонке, Леклер изо всех сил поджимал Норриса, чтобы завоевать поул. А сразу за ними шел Пиастри, также готовый воспользоваться любой возможностью.
LAP 73/78— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
Verstappen ➡️ Norris ➡️ Leclerc ➡️ Piastri#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ywTZa7VI66
Но в итоге ничего так и не произошло, Макс ушел на второй пит-стоп и отдал лидерство и победу Ландо Норрису. Вторым финишровал Шарль Леклер, третьим - Оскар Пиастри.
Результаты Гран-пир Монако
- Ландо Норрис (Макларен) – 78 кругов
- Шарль Леклер (Феррари) +3,131
- Оскар Пиастри (Макларен) +3,658
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,572
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +51,387
- Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
- Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Алекс Албон (Уильямс) +2 круга
- Карлос Сайнс (Уильямс) +2 круга
- Джордж Расселл (Мерседес) +2 круга
- Оливер Бермэн (Хаас) +2 круга
- Франко Колапинто (Альпин) +2 круга
- Габриэл Бортолето (Заубер) +2 круга
- Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга
- Нико Хюлькенберг (Заубер) +2 круга
- Юки Цунода (Ред Булл) +2 круга
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +3 круга
Сошли:
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Пьер Гасли (Альпин)
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