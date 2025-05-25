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Автоспорт

Новое правило не помогло: Норрис выиграл типичный Гран-при Монако

За 78 кругов зрители увидели один-единственный обгон.
25 мая, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В воскресенье, 25 мая, состоялся Гран-при Монако.

В этом году гонка в Монте-Карло прошла с новым правилом - каждый пилот обязан был сделать два пит-стопа.

Старт получился довольно спокойным, однако уже вскоре Антонелли агрессивно атаковать Бортолето и отправил пилота Заубер в отбойник. По виртуальным автомобилем безопасности ряд пилотов провле первый пит-стоп, а сам Бортолето сумел продолжить гонку.

После того, как сейфти-кар наконец завершился, у Гасли отказали тормоза и француз на полной скорости влетел в Юки Цуноду. Японец продолжил гонку, а Гасли на разбитом болиде доехал до боксов.

К 20-му кругу сформировались группы пилотов. Топ-5 замкнул Льюис Хэмилтон, затем Алонсо, Окон и Аджар, а за ними Лиам Лоусон держал за собой весь остальной пелотон, позволяя партнеру заработать важные очки.

Через 10 кругов группа лидера догнала круговых, и здесь начались проблемы. Сначала в трафике застрял Норрис и пожаловался команде, затем в ту же ситуацию попал и Леклер, и за ним все остальные.

На 39-м круге гонка закончилась для Фернандо Алонсо, который претендовал на очки. Испанец пожаловался на дым из болида и остановил авто в безопасном кармане, не вызвав сейфти-кар.

На 51-м круге у Мерседес наконец сдали нервы борроться с Албоном, который всеми силами удерживал пелотон за собой. Расселл срезал шикану и обошел соперника, но получил штраф в виде проезда по пит-лейн.

По итогу никаких изменений в пелотоне не было вплоть до последних кругов. Небольшая интрига появилась в самом конце гонке, Леклер изо всех сил поджимал Норриса, чтобы завоевать поул. А сразу за ними шел Пиастри, также готовый воспользоваться любой возможностью.

Но в итоге ничего так и не произошло, Макс ушел на второй пит-стоп и отдал лидерство и победу Ландо Норрису. Вторым финишровал Шарль Леклер, третьим - Оскар Пиастри.

Результаты Гран-пир Монако

  1. Ландо Норрис (Макларен) – 78 кругов
  2. Шарль Леклер (Феррари) +3,131
  3. Оскар Пиастри (Макларен) +3,658
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,572
  5. Льюис Хэмилтон (Феррари) +51,387
  6. Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг
  7. Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
  8. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг
  9. Алекс Албон (Уильямс) +2 круга
  10. Карлос Сайнс (Уильямс) +2 круга
  11. Джордж Расселл (Мерседес) +2 круга
  12. Оливер Бермэн (Хаас) +2 круга
  13. Франко Колапинто (Альпин) +2 круга
  14. Габриэл Бортолето (Заубер) +2 круга
  15. Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга
  16. Нико Хюлькенберг (Заубер) +2 круга
  17. Юки Цунода (Ред Булл) +2 круга
  18. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +3 круга

Сошли:

  • Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  • Пьер Гасли (Альпин)

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