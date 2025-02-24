"Нужно становиться лучше": Хэмилтон поделился настроем на новый сезон

Семикратный чемпион мира готовится к старту соревновательного года под знаменами Феррари.

Британец поразмыслил над подготовкой к сезону-2025 в составе новой команды. Льюис Хэмилтон фактически вынужден начинать заново в Скудерии, сообщает GPBlog.

"Я начал год с настроем совершенствоваться во всех сферах. Я такой, какой есть, поэтому мне просто нужно влиться в коллектив.

Мне нужно становиться лучше в каждом аспекте: физическая форма, тайм-менеджмент, взаимодействие с инженерами, проведенное на базе время – все эти вещи. И я бесспорно делал, делаю и продолжу делать это, чтобы добиться желаемого успеха", – заявил пилот.

Хэмилтон присоединился к Скудерии в этом году. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он выступал за Макларен и Мерседес.

Кстати, ранее Заубер переманил гоночных инженеров грандов.

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