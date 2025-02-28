Ферстаппен - о новом болиде: Хуже, чем в прошлом году не могло быть

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился первыми ощущениями от нового болида команды.

Напомним, что в Сахире начались предсезонные тесты и пилоты активно обкатывают болиды на предстоящий сезон.

После первых тестов Макс доволен новым болидом, особенно после сложного предыдущего года. Однако пилот признает, что пока рано делать какие-либо выводы.

"Ну, хуже, чем в прошлом году быть все равно не могло. Так что направление, в котором мы сейчас работаем, меня радует. Нам просто нужно следовать выбранному направлению и посмотреть, что мы сможем из этого извлечь. Но на данный момент делать выводы слишком рано – есть еще очень много вещей, которые мы хотим обсудить и улучшить.

Но да, первый день тестов мне понравился, и в сравнении с прошлым годом разница чувствуется уже сейчас.

В прошлом году и я, и команда в какой-то момент поняли, что с машиной что-то не так. И да, некоторые вещи нужно было исправить, поэтому мы и изменили довольно многое. Я просто предоставляю команде обратную связь относительно того, что хотел бы получать от машины. В целом машина просто должна стать быстрее, этого мы и стремимся добиться", - приводит слова Ферстаппена Crash.

Напомним, что по итогам второго дня тестов Карлос Сайнс стал самым быстрым пилотом.

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