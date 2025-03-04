"Не полагается на капризы судьбы": босс Феррари выделил сильные качества Хэмилтона

Руководитель Скудерии в восторге от семикратного чемпиона мира.

Глава Феррари Фредерик Вассер поделился мыслями о Льюисе Хэмилтоне. Функционер назвал сильные стороны британца, сообщает Auto Hebdo.

"Он имеет ту же храбрость, иначе не присоединился бы к нам. И тe же эмоциональную сторону. Льюис не полагается на капризы судьбы.

В этом его сила. Он готовит все заранее, продумывает в голове. Он уже повидался со всеми, пообщался на итальянском с механиками. Это обеспечивает мотивацию всех", – рассказал Вассер.

Британский пилот показал второе лучшее время на недавних предсезонных тестах. В боевых условиях Хэмилтон будет пилотировать Феррари на Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне намечен на 14-16 марта.

Кстати, ранее Феррари заблокировала работу в Астон Мартин бывшего техдиректора.

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