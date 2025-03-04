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Автоспорт

Шумахер-младший получил карьерный приговор от легендарного соперника отца

Двукратный чемпион мира оценил шансы немецкого пилота на возвращение в Формулу-1.
Сегодня, 16:55
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

25-летний Мик Шумахер все еще может вернуться в Королевские гонки. Таким мнением поделился дважды чемпион F1 Мика Хаккинен (1998, 1999).

"Я считаю, что у него все еще есть шанс вернуться в Формулу-1. Для него дверь по-прежнему открыта. Нужно наладить коммуникацию с нужными людьми.

Он имеет опыт выступлений в Формуле-1, а также соревновался в гонках разных классов. И он молод. Это все играет на руку, это положительные факторы", – рассказал финн Formel1.de.

Шумахер-младший в 2021-2022 гг. выступал за Хаас. Лучшим результатом немца стало 6-е место на Гран-при Австрии в 2022-м. Далее он в течение двух сезонов был резервистом Мерседес, а сезон-2025 начал в WEC.

К слову, ранее Феррари заблокировала работу в Астон Мартин бывшего техдиректора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мик Шумахер Мика Хаккинен

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