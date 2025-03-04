Шумахер-младший получил карьерный приговор от легендарного соперника отца

Двукратный чемпион мира оценил шансы немецкого пилота на возвращение в Формулу-1.

25-летний Мик Шумахер все еще может вернуться в Королевские гонки. Таким мнением поделился дважды чемпион F1 Мика Хаккинен (1998, 1999).

"Я считаю, что у него все еще есть шанс вернуться в Формулу-1. Для него дверь по-прежнему открыта. Нужно наладить коммуникацию с нужными людьми.

Он имеет опыт выступлений в Формуле-1, а также соревновался в гонках разных классов. И он молод. Это все играет на руку, это положительные факторы", – рассказал финн Formel1.de.

Шумахер-младший в 2021-2022 гг. выступал за Хаас. Лучшим результатом немца стало 6-е место на Гран-при Австрии в 2022-м. Далее он в течение двух сезонов был резервистом Мерседес, а сезон-2025 начал в WEC.

К слову, ранее Феррари заблокировала работу в Астон Мартин бывшего техдиректора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!