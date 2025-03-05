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Автоспорт

Бриаторе пытался переманить звездного пилота в Альпин

И все же Карлос Сайнс не договорился с французской командой.
Сегодня, 17:24
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Специальный советник Альпин Флавил Бриаторе пытался усилить состав команды Карлосом Сайнсом.

Об этом стало известно из нового сезона сериала Drive to survive.

Напомним, что Сайнс вел переговоры с Уильямс, и стороны практически достигли соглашение. Ожидалось, что официальное объявление случится на Гран-при Испании, но этого не произошло.

Как оказалось, Бриаторе связался с испанским пилотом и предложил ему кокпит Альпин. Однако по итогу Карлос не смог договориться с французской командой и возобновил переговоры с Уильямс.

Официальное объявления произошло уже на Гран-при Бельгии, то есть, спустя месяц после гонки в Испании.

Ранее также экс-пилот Формулы-1 рассказал, как Макс Ферстаппен может оказаться в Астон Мартин.

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