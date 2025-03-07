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Автоспорт

Ферстаппен: Не думаю, что Ред Булл сможет побороться за победу в Австралии

Макс оценил шансы на победу в первой гонке сезона.
Сегодня, 16:10
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен сомневается в успехе команды на Гран-при Австралии.

Нидерландец считает, что Макларен является безспорным фаворитом, а у Ред Булл достаточно проблем перед стартом сезона.

"Нам есть над чем работать. Если смотреть на результаты тестов, то фаворитом выглядит Макларен, для нас же все прошло не слишком гладко.

С другой стороны, у нас есть пара идей относительно того, как улучшить машину, а также я провожу много времени на симуляторе, работая с командой.

Не думаю, что мы сможем побороться за победу в Мельбурне, но я надеюсь, что через пару гонок мы сможем прибавить", – цитирует Макса racingnews365.

Ранее также Хэмилтон одобрил изменения на Гран-прир Монако.

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