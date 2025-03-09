Шумахер-младший запланировал возвращение в Формулу-1

Немецкий пилот не отказался от продолжения карьеры в Королеве автоспорта.

25-летний Мик Шумахер объявил о намерениях вернуться в F1. Сын семикратного чемпиона мира стремится получить место в пелотоне на сезон-2026, сообщает RacingNews365.

"Как уже отмечал в разных интервью, я имею ощущение, что имею все необходимое для Формулы-1.

Еще увидим, что случится, впереди долгий год, а цель – вернуться в 2026 году. Мы посмотрим, что получится. Кадиллак? Любой вариант возможен на этом этапе", – отметил Шумахер-младший.

Немец выступал за Хаас в 2021–2022 гг. Лучшим результатом пилота стало 6-е место на Гран-при Австрии в 2022-м. Далее Мик Шумахер в течение двух сезонов был резервистом Мерседес, а нынешний сезон начал в WEC.

Кстати, ранее Хаккинен оценил перспективы Шумахера-младшего в Формуле-1.

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