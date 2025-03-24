Лоусон жестко ответил Цуноде, претендующим на его место

Пилот Ред Булл Лиам Лоусон недоволен тем, что Юки Цунода претендует на его место в команде.

Напомним, новозеландец пока проваливает свой первый полноценный сезон в Формуле-1. Потому Ред Булл уже подумывает о замене пилота.

Фаворитом на место напарника Ферстаппена считается пилот Рейсинг Буллз Юки Цунода. Японец уже заявил, что готов к новому вызову, чем разозлил Лоусона.

"Я гонялся с ним годами, гонялся с ним в младших сериях и побеждал его – в Ф-1 тоже, так что он может говорить что хочет", – заявил Лоусон Motorsport Week.

Напомним, ранее также Феррари извинилась перед фанатами за двойную дисквалификацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!