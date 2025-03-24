Лоусон жестко ответил Цуноде, претендующим на его место
Пилот не намерен уступать японскому гонщику.
Пилот Ред Булл Лиам Лоусон недоволен тем, что Юки Цунода претендует на его место в команде.
Напомним, новозеландец пока проваливает свой первый полноценный сезон в Формуле-1. Потому Ред Булл уже подумывает о замене пилота.
Фаворитом на место напарника Ферстаппена считается пилот Рейсинг Буллз Юки Цунода. Японец уже заявил, что готов к новому вызову, чем разозлил Лоусона.
"Я гонялся с ним годами, гонялся с ним в младших сериях и побеждал его – в Ф-1 тоже, так что он может говорить что хочет", – заявил Лоусон Motorsport Week.
Напомним, ранее также Феррари извинилась перед фанатами за двойную дисквалификацию.
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