Спринтерские гонки Формулы-1: что это и когда увидим

Все что нужно знать про спринт Формулы-1. Узнай когда и где пройдут спринтерские гонки в сезоне-2023

В сезоне-2023 Формулы-1 станет в два раза больше спринтерских гонок. Вспоминаем наш материал от 28 апреля 2021 года, в котором мы рассказали, чего ждать любителям автоспорта

Формула-1 официально объявила о том, что в сезоне-2021 будет протестирован формат спринтерских гонок. Такие гонки прошли также и на трех Гран-при прошедшего сезона, а в новом году нас ждет в два раза больше спринтов.

Формат гонок

Спринтерские гонки Формулы-1 (Спринт) - это мини-гонка з дистанцией в примерно 100 км (зависит от длины трассы) ограничением времени в 1 час.

Ее проводят в субботу после окончания второй тренировки, и она определяет стартовую решетку воскресной гонки.

Ранее дополнительные баллы за спринт получали только первые три места, однако после споров в 2022 году было принято решение начислять баллы первой восьмерке.

В распоряжении пилотов будет два комплекта резины из тех, что у них есть на уик-энд (2 Hard, 3 Medium, 7 Soft - на один Soft меньше, чем на традиционных Гран-при). При этом в квалификации в пятницу можно будет использовать только самую мягкую резину - 5 комплектов.

Обязательных пит-стопов не будет.

Правило закрытого парка начнет действовать после пятничной квалификации - нельзя будет вносить изменения в настройки машины ни в субботу, ни в воскресенье.

Финансовый вопрос

Один из ключевых вопросов, которые дольше всего обсуждалось между командами, пилотами и инициаторами решения.

Немецкий Auto Motor und Sport пишет, что команды получат от FOM дополнительный бонус в 100 000 долларов за каждую спринтерскую гонку и смогут потратить 50 000 долларов из собственных ресурсов, не включая эту сумму в ограничение бюджета. Из этих средств они смогут провести техническое обслуживание машины, поменять свечи, фильтры и тормоза.

Кроме того, команды получили возможность за пределами ограничений бюджета использовать максимум 200 000 долларов из своего бюджета для ремонта последствий аварии. При этом команды должны будут доказать повреждения машины. Это может быть сделано либо посредством схода в гонке, либо посредством заезда в боксы.

Зачем это сделано?

Спринт призван насытить уик-энд зрелищностью, убрав скучные пятничные тренировки и добавив борьбы в субботу. Главная цель – повысить количество зрителей гонки в другие дни помимо воскресенья.

Пятница должна получить больше зрителей, ведь вместо одной из тренировок будет квалификация, а в субботу вместо сложной квалификации, где интересными обычно бывают только последние круги третьей практики, теперь будет мини-гонка.

Более того, первая практика в пятницу получит большую ценность, ведь нет времени отсиживаться и чего-то ждать – нужно быстрее работать, тестировать режимы, чтобы подготовиться к квалификации.

При этом победителем Гран-при будет считаться только победитель воскресной гонки. Таким образом должна быть не нарушена ценность главной гонки уик-энда.

Отношение к гонке

Первоначально в паддоке в штыки восприняли новую идею. Например, Себастьян Феттель и Лэнс Стролл раскритиковали нововведение, заявив, что в Формуле-1 есть более насущные проблемы.

Тем ни менее в Бахрейне перед первым этапом этого сезона инициаторы реформы провели переговоры с командами, пилотами (о подробностях не сообщается), но которых убедили в целесообразности попытаться провести уик-энд "по-новому". Тогда решение все поддержали единогласно.

В сезоне-2022 снова возникли разногласия после того, как руководство захотело увеличить количество спринтов в сезоне до шести. В итоге был найден консенсус: все еще три спринта в сезоне-2022, но увеличение до шести в следующем сезоне.

Когда мы увидим спринтерские гонки в сезоне-2023?

29 апреля - Гран-при Азербайджана, Баку

1 июля - Гран-при Австрии, Шпильберг

29 июля - Гран-при Бельгии, Спа-Франкоршам

7 октября - Гран-при Катара, Лусаил

22 октября - Грап-при США, Остин

4 ноября - Гран-при Бразилии, Интерлагос