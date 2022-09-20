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Гран-при Монако останется в Формуле-1 до 2025 года

Стороны переподписали действующий договор.
Сегодня, 19:58
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images
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Формула-1 и Гран-при Монако подписали новое трехлетнее соглашение. Об этом стороны объявили в соцсетях. Этап гонки в Монте-Карло останется в календаре как минимум до 2025 года включительно.

"Я рад подтвердить, что гонки в Монако будут продолжаться до 2025 года, и буду рад вернуться в Монте-Карло на гонку 28 мая следующего года. Также я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в заключении нового соглашения, в особенности принца Монако Альбера II и главу Автомобильного клуба Монако Мишеля Боэри", — говится в заявлении руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали.

Напомним, предыдущий контракт заканчивался в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что утвержден календарь Формулы 1 на сезон 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако Формула - 1
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