Гран-при Монако останется в Формуле-1 до 2025 года

Формула-1 и Гран-при Монако подписали новое трехлетнее соглашение. Об этом стороны объявили в соцсетях. Этап гонки в Монте-Карло останется в календаре как минимум до 2025 года включительно.

"Я рад подтвердить, что гонки в Монако будут продолжаться до 2025 года, и буду рад вернуться в Монте-Карло на гонку 28 мая следующего года. Также я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в заключении нового соглашения, в особенности принца Монако Альбера II и главу Автомобильного клуба Монако Мишеля Боэри", — говится в заявлении руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2025 🙌#F1 pic.twitter.com/IfOQ2dJ3VM — Formula 1 (@F1) September 20, 2022

Напомним, предыдущий контракт заканчивался в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что утвержден календарь Формулы 1 на сезон 2023 года.