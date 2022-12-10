Ферстаппен сравнил свои титулы: Я не могу выбрать какой-то один

Макс Ферстаппен сравнил свои чемпионские титулы между собой в интервью спортивным СМИ. Пилот Рэд Булл не смог выбрать, каким он гордится больше.

Напомним, что в прошлом сезоне Ферстаппен завоевал чемпионский титул у Льюиса Хэмилтона в напряженной борьбе. Этот же сезон завершился досрочной победой нидерландца.

"Эмоции очень разные, но так и должно быть, ведь вся твоя жизнь направлена на достижение одной цели стать чемпионом мира. Первый титул всегда очень эмоциональное событие, а этот сезон сложился совсем по-другому

Сезоны очень разные. Я не могу выбрать какой-нибудь один, потому что первый титул получился очень эмоциональным. Я бы не променял его на чемпионство этого года. Может, если я выиграю третий, то я смогу выбирать!» - цитирует Ферстаппена Racingnews365.