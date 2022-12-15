iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

На трассе Гран-при Испании хотят убрать последнюю шикану

Трек должен стать интересней.
Сегодня, 12:54
Гран-при Испании / Getty Images
Гран-при Испании / Getty Images

Организаторы Гран-при Испании обратились к Формуле-1 с предложением немного изменить трассу в Барселоне. Они предлагают убрать с трека последнюю медленную шикану.

Эта шикана была добавлена в 2007 году, ранее трек заканчивался двумя правыми скоростными поворотами. А сейчас конфигурация имеет два медленных поворота (14 и 15), а также сильно понижена скорость прохождения 13 поворота.

Большинство пилотов считают, что решение убрать шикану даст положительные результаты. Как минимум это сильно облегчит ситуацию с обгонами на треке. Однако лицензия FIA распространяется только на конфигурацию с шиканой.

Руководство трассы уже заявило, что подаст просьбу к FIA по обновлению лицензии с учетом новой конфигурации. При этом работы на треке, необходимые для соблюдения мер безопасности последнего сектора, уже начались. В частности, будут расширены гравийные ловушки и увеличена зона вылета на 13 повороте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Испании

Статьи по теме

Феттеля ограбили в Барселоне, Себ пытался догнать грабителей на скутере Феттеля ограбили в Барселоне, Себ пытался догнать грабителей на скутере
Стало известно, что сломалось в двигателе болида Леклера Стало известно, что сломалось в двигателе болида Леклера
Маттиа Бинотто: Не было никаких предпосылок для отказа мотора у Леклера Маттиа Бинотто: Не было никаких предпосылок для отказа мотора у Леклера
Перес: Я думал, что Ферстаппен вернет мне позицию после размена Перес: Я думал, что Ферстаппен вернет мне позицию после размена
Помочь журналистам

Видео

Франция - Марокко 2:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Франция - Марокко 2:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:55
Плей-офф ЧМ-2022: Аргентина в финале встретится с Францией, Хорватия и Марокко поспорят за бронзу
ЧМ-202214:35
Битва титанов: Карикатурист оригинально анонсировал финал ЧМ-2022, выделив главных звезд
Европа13:56
Тен Хаг прокомментировал потенциальную продажу МЮ
Игровые13:50
NaVi - Heroic: онлайн-трансляция матча BLAST Premier. World Final 2022
Бокс13:42
Усик или Джошуа: Фьюри рассказал, кого считает более сложным соперником
Формула 113:31
Шумахер стал резервным пилотом Мерседес
ЧМ-202213:15
Аргентина - Франция: онлайн-трансляция матча 18.12.2022 чемпионата мира
Формула 112:54
На трассе Гран-при Испании хотят убрать последнюю шикану
Европа12:28
Наполи определился с будущим своих лидеров
ЧМ-202212:05
Мбаппе vs Месси, Ди Мария vs Рабио: одноклубники, которые сойдутся друг против друга в главном матче жизни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK