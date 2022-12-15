На трассе Гран-при Испании хотят убрать последнюю шикану

Организаторы Гран-при Испании обратились к Формуле-1 с предложением немного изменить трассу в Барселоне. Они предлагают убрать с трека последнюю медленную шикану.

Эта шикана была добавлена в 2007 году, ранее трек заканчивался двумя правыми скоростными поворотами. А сейчас конфигурация имеет два медленных поворота (14 и 15), а также сильно понижена скорость прохождения 13 поворота.

Большинство пилотов считают, что решение убрать шикану даст положительные результаты. Как минимум это сильно облегчит ситуацию с обгонами на треке. Однако лицензия FIA распространяется только на конфигурацию с шиканой.

Руководство трассы уже заявило, что подаст просьбу к FIA по обновлению лицензии с учетом новой конфигурации. При этом работы на треке, необходимые для соблюдения мер безопасности последнего сектора, уже начались. В частности, будут расширены гравийные ловушки и увеличена зона вылета на 13 повороте.