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Хорнер: Пятый кубок конструкторов стал для нас особенным

Однако команде предстоит еще много работать.
Сегодня, 20:39
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер поделился своими эмоциями по результатам команды в последнем сезоне. Британец считает, что пятый кубок конструкторов стал для них особенным.

"Понятно, что подобные рекорды очень важны. Особенно учитывая, если посмотреть на команды, с которыми вас сравнивают. Поэтому этот кубок стал особым достижением.

Особенно потому, что Ред Булл все еще сравнительно молодая команда. И то, что мы многого достигли за столь короткое время, можно назвать выдающимся результатом, который доказывает, что все в Ред Булл отданы общему делу", – приводит слова Хорнера racingnews365.

Напомним, что с пятью Кубками конструкторов Ред Булл занимает шестое место в истории Формулы-1. Пока их опережают Лотус (7), Мерседес (8), Макларен (8), Уильямс (9) и Феррари (16).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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