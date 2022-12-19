Хорнер: Пятый кубок конструкторов стал для нас особенным

Однако команде предстоит еще много работать.

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер поделился своими эмоциями по результатам команды в последнем сезоне. Британец считает, что пятый кубок конструкторов стал для них особенным.

"Понятно, что подобные рекорды очень важны. Особенно учитывая, если посмотреть на команды, с которыми вас сравнивают. Поэтому этот кубок стал особым достижением.

Особенно потому, что Ред Булл все еще сравнительно молодая команда. И то, что мы многого достигли за столь короткое время, можно назвать выдающимся результатом, который доказывает, что все в Ред Булл отданы общему делу", – приводит слова Хорнера racingnews365.

Напомним, что с пятью Кубками конструкторов Ред Булл занимает шестое место в истории Формулы-1. Пока их опережают Лотус (7), Мерседес (8), Макларен (8), Уильямс (9) и Феррари (16).