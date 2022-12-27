Боссы команд снова выбрали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона
Хэмилтон не вошел даже в топ-3.
Руководители всех команд Формулы-1 провели традиционное голосование за лучшего пилота сезона, которое с большим отрывом выиграл Макс Ферстаппен.
Боссы выставляли пилотам оценки по системе Ф-1, то есть от 25 очков за первое место до одного балла за десятое. После голосования все баллы складываются и формируется общий рейтинг.
Лучшим пилотом сезона второй раз подряд признали Макса Ферстаппена, он на 63 очка опередил Шарля Леклера. Тройку лидеров замыкает пилот Мерседес Джордж Рассел.
Топ-10 гонщиков Формулы-1 2022 года по версии руководителей команд
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 207 баллов
- Шарль Леклер (Феррари) – 144
- Джордж Рассел (Мерседес) – 127
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 100
- Серхио Перес (Ред Булл) – 91
- Ландо Норрис (Макларен) – 81
- Карлос Сайнс (Феррари) – 68
- Фернандо Алонсо (Альпин) – 67
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 29
- Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 24