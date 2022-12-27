iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Боссы команд снова выбрали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона

Хэмилтон не вошел даже в топ-3.
Сегодня, 18:19
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Руководители всех команд Формулы-1 провели традиционное голосование за лучшего пилота сезона, которое с большим отрывом выиграл Макс Ферстаппен.

Боссы выставляли пилотам оценки по системе Ф-1, то есть от 25 очков за первое место до одного балла за десятое. После голосования все баллы складываются и формируется общий рейтинг.

Лучшим пилотом сезона второй раз подряд признали Макса Ферстаппена, он на 63 очка опередил Шарля Леклера. Тройку лидеров замыкает пилот Мерседес Джордж Рассел.

Топ-10 гонщиков Формулы-1 2022 года по версии руководителей команд

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 207 баллов
  2. Шарль Леклер (Феррари) – 144
  3. Джордж Рассел (Мерседес) – 127
  4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 100
  5. Серхио Перес (Ред Булл) – 91
  6. Ландо Норрис (Макларен) – 81
  7. Карлос Сайнс (Феррари) – 68
  8. Фернандо Алонсо (Альпин) – 67
  9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 29
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 24
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Прощание с Феттелем и типичная Феррари: итоги 2022 года в Формуле 1 Прощание с Феттелем и типичная Феррари: итоги 2022 года в Формуле 1
"Подходы разные, результат один и тот же": советник Ред Булл сравнил Феттеля и Ферстаппена "Подходы разные, результат один и тот же": советник Ред Булл сравнил Феттеля и Ферстаппена
Хельмут: Возможности болида Ред Булл - это скорость Переса Хельмут: Возможности болида Ред Булл - это скорость Переса
Ферстаппен сравнил свои титулы: Я не могу выбрать какой-то один Ферстаппен сравнил свои титулы: Я не могу выбрать какой-то один
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Формула 118:19
Боссы команд снова выбрали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона
Европа17:44
Интер поборется с клубами АПЛ за нападающего сборной Франции
Европа17:16
Челси нацелен на форварда Атлетико
Европа16:49
ПСЖ решил вступить в гонку за звезду ЧМ-2022
Европа16:28
"Я не мог спать пару дней": Ван Дейк высказался о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022
Европа15:57
Бенфике предложили огромную сумму за лучшего молодого игрока ЧМ-2022
Европа15:26
Один из главных немецких талантов определился с будущим клубом
Биатлон15:00
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Бокс14:45
Тренер Уайлдера: Усик самый желаемый соперник для Деонтея
Еврокубки14:40
«‎Финалы четырех» 2023 та 2024 состоятся в Каунасе и Берлине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK