Боссы команд снова выбрали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона

Хэмилтон не вошел даже в топ-3.

Руководители всех команд Формулы-1 провели традиционное голосование за лучшего пилота сезона, которое с большим отрывом выиграл Макс Ферстаппен.

Боссы выставляли пилотам оценки по системе Ф-1, то есть от 25 очков за первое место до одного балла за десятое. После голосования все баллы складываются и формируется общий рейтинг.

Лучшим пилотом сезона второй раз подряд признали Макса Ферстаппена, он на 63 очка опередил Шарля Леклера. Тройку лидеров замыкает пилот Мерседес Джордж Рассел.

Топ-10 гонщиков Формулы-1 2022 года по версии руководителей команд