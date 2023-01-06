В Андретти-Кадиллак подтвердили соглашение с производителем силовых установок

Однако производитель моторов все еще держится в тайне.

Глава General Motors Марк Ройс подтвердил, что пока компания не будет заниматься производством силовых установок для команды Майкла Андретти, сообщает Autosport.

Напомним, что 5 декабря команда Майкла Андретти и принадлежащий GM Кадиллак объявили, что вместе создают команду Формулы-1 Андретти-Кадиллак.

В тот же день журналисты писали, что Кадиллак не будет самостоятельно производить моторы для болидов, а сегодня эту информацию подтвердил и глава компании.

"У нас есть подписанное соглашение с поставщиком силовых установок на начальном этапе. По мере продвижения вперед мы привнесем свой опыт, чтобы в будущем тоже что-то создавать", – заявил президент General Motors Марк Ройс.

Интересно, что компания-поставщик до сих пор неизвестна. Большинство изданий пришли к выводу, что это будет либо Рено, либо Хонда.