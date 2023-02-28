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Автоспорт

Баттон попал в Книгу рекордов Гиннесса

Британец показал лучший результат на тренажере.
Сегодня, 15:12
Дженсон Баттон / Getty Images
Дженсон Баттон / Getty Images

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон попал в Книгу рекордов Гиннесса.

43-летний британец поставил рекорд скорости на тренажере для пилотов Формулы-1 Batak. Он необходим для тренировки реакции и переферийного зрения.

Суть в том, что пилот должен максимально быстро нажимать на загораюиеся лампочки, расположенные на раме тренажера.

Баттону удалось сделать 58 нажатий за 30 секунд, тем самым британец побил предыдщий рекорд в 56 нажатий, принадлежаий иранцу Арше Шахриархи.

"Я установил свой неофициальный рекорд, когда мне было 20 с чем-то лет. Здорово, что я все еще способен на это 20 лет спустя", – прокомментировал чемпион мира свое достижение.

Напомним, что ранее рекордом отметился и Новак Джокович, который 378 недель занимает статус первой ракетки мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дженсон Баттон

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