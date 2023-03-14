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Алонсо может покинуть Формулу-1 уже в следующем году

Сможет ли стать чемпионом в третий раз?
Сегодня, 17:03
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Двухкратный чемпион мира Фернандо Алонсо может покинуть Формулу-1 по завершению своего контракта с Астон Мартин, сообщает GP Fans.

Такой информацией поделилась девушка пилота журналистка Андреа Шлагер. По ее словам, текущий контракт испанца станет последним в его карьере.

Стоит отметить, что Алонсо и Шлагер встречаются с 2022 года, после знакомства в паддоке. 

В межсезонье пара выложила много совместных снимков, хотя Андреа и отметила, что им не удалось провести много времени вместе.

"Вся зима состояла из тренировок, тенниса, лыж. Впечатляет, как он готовился по полной", - призналась женщина.

Напомним, что в первой гонке сезона в Бахрейне Фернандо Алонсо сумел занять подиум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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