Алонсо может покинуть Формулу-1 уже в следующем году

Сможет ли стать чемпионом в третий раз?

Двухкратный чемпион мира Фернандо Алонсо может покинуть Формулу-1 по завершению своего контракта с Астон Мартин, сообщает GP Fans.

Такой информацией поделилась девушка пилота журналистка Андреа Шлагер. По ее словам, текущий контракт испанца станет последним в его карьере.

Стоит отметить, что Алонсо и Шлагер встречаются с 2022 года, после знакомства в паддоке.

В межсезонье пара выложила много совместных снимков, хотя Андреа и отметила, что им не удалось провести много времени вместе.

"Вся зима состояла из тренировок, тенниса, лыж. Впечатляет, как он готовился по полной", - призналась женщина.

Напомним, что в первой гонке сезона в Бахрейне Фернандо Алонсо сумел занять подиум.