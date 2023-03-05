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Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года

Нидерландец добыл уверенную победу, а испанец показал феноменальный результат.
Сегодня, 18:53
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В Бахрейне стартовал новый сезон Формулы-1.

Макс Ферстаппен, завоевавший поул на квалификации продолжил свою доминацию во время гонки и никому не отдал первое место. Нидерландец финишировал на 11 секунд быстрее своего партнера по команде Серхио Переса.

Однако, гонщиком дня стал не он, а испанец Фернандо Алонсо. Ветеран и новичок Aston Martin сотворил сенсацию, финишировав на третьей позиции сразу за гонщиками Red Bull.

Для Алонсо этот подиум стал 99-ым в карьере и первым за последние два года. В 2021 году он финишировал в топ-3 на гран-при Катара.

Также стоит отметить очередные проблемы Ferrari, которые привели к тому, что Шарль Леклер был вынужден сойти с дистанции. Монегаск стал не единственным гонщиком, который не смог завершить гонку. Вместе с ним трудности настигли новичка Формулы-1 Оскара Пиастри и француза Эстебана Окона.

Об Оконе стоит поговорить детальнее. Пилот команды Alpine помимо того, что не доехал до финиша набрал три различных штрафа по ходу Гран-При

Гран-При Бахрейна

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 57 кругов

2. Серхио Перес (Red Bull) +11,987

3. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +38,637

4. Карлос Сайнс (Ferrari) +48,052

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +50,977

6. Ланс Стролл (Aston Martin +54,502

7. Джордж Рассел (Mercedes) +55,873

8. Валттери Боттас (Alpha Romeo) +1.12,647

9. Пьер Гасли (Alpine) +1.13,753

10. Алекс Албон (Williams) +1.29,774

11. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1.30,870

12. Логан Сарджент (Williams) +1 круг

13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

14. Ник де Врис (Alpha Tauri) +1 круг

15. Нико Хюлькенберг (Haas) +1 круг

16. Чжоу Гуаньюй (Alpha Romeo) +1 круг

17. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

Сошли:

Эстебан Окон (Alpine)

Шарль Леклер (Ferrari)

Оскар Пиастри (McLaren)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен

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