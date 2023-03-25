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Автоспорт

Хорнер: Другие команды будут замышлять, как нас замедлить

Руководитель Ред Булл не уверен, что титул у них в кармане.
Сегодня, 18:21
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что он готов к тому, что другие команды начнут вставлять им палки в колеса.

Британец не согласен с тем, что титул для Ред Булл уже обеспечен, ведь другие команды сделают все, чтобы помешать этому.

"Всегда что-то случается – техническая директива или нечто, меняющее расклад сил. Можно не сомневаться, что другие команды будут замышлять, как нас замедлить. Это часть игры. Когда ты через такое проходишь, лучше понимаешь, как с подобным справляться", – заявил Хорнер в интервью inews.

Также Хорнер пожаловался на то, что поднятие потолка расходов вызвало такое недовольство среди других команд. Настолько, что некоторые стали исподтишку пытаться насолить Ред Булл.

По словам Кристиана, одна из команд связалась со спонсорами Ред Бул и заявила, что команда придает их брендам дурной имидж. Также Хорнер считает, что будь у них британский пилот, отношение к ним было бы лучше.

Напомним, что в личном зачете пилотов на вершине находятся пилоты Ред Булл Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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