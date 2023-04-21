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"Стратегическая ошибка": Хельмут Марко признался, что поспособствовал переходу Хэмилтона в Мерседес

Благодаря протекции Ред Булл Льюис взял шесть титулов.
Сегодня, 15:21
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Советник Ред Булл Хельмут Марко признался, что в 2012 году приложил немало усилий, чтобы Льюис Хэмилтон оказался в Мерседес.

Австриец отметил, что тогда Ред Булл хотел бы заполучить Льюиса себе, но в команде попросту не было места. Тогда в команде были Себастьян Феттель и Марк Уэббер.

Однако тогда Макларен был главным конкурентом Ред Булл, и команда, естественно, хотела ослабить конкурента. Потому Марко предложил Ники Лауде приложить все усилия, чтобы переманить Хэмилтона в Мерседес.

"Да, в то время мы и правда обсуждали возможность приглашения Льюиса, но в нашей команде просто не было свободного места.

И в тот момент мы были рады переходу Хэмилтона в Мерседес и поддерживали Лауду в его стремлении заполучить Льюиса. В результате, как нам казалось, лучший гонщик оказался за рулем слабой машины – ведь в те времена нашим главным конкурентом был как раз Макларен",- приводит слова Марко racingnews365.

В итоге Льюис Хэмилтон взял шесть титулов с Мерседес, а в Ред Булл признали, что этот переход стал одной из главных стратегических ошибок команды.

Напомним, ранее Льюис Хэмилтон признал, что не сможет догнать Ред Булл.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Льюис Хэмилтон

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