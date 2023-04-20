Хэмилтон признал, что Мерседес вряд ли догонит Ред Булл

По мнению сэра Льюиса, пройдет много времени, прежде чем "серебряные стрелы" смогут на равных бороться с "быками".

Сохранив свою проблемную концепцию "зероподов" 2022 года, Мерседес еще до начала сезона-2023 обнаружил, что принял неправильное решение.

В итоге команда направила свои ресурсы на разработку измененной концепции днища и боковых понтонов.

По мнению Льюиса Хэмилтона, время, потраченное на смену концепции, сыграет на руку Ред Булл, который сможет оторваться от преследователей.

"Я понимаю, что на то, чтобы догнать конкурентов, может уйти много времени. Если вы посмотрите на Ред Булл, они просто продолжат развиваться", — цитирует британца Motorsport.

"В определенный момент болиды перестают развиваться в плане скорости. Но, возможно, им это не грозит. У них отличная команда, поэтому я уверен, что они продолжат наращивать прижимную силу".

"Мы должны быть уверены, когда будем принимать решения насчет изменений. Надеюсь, нам хватит остатка сезона, чтобы сократить отставание".

Четвертый гоночный этап Формулы 1 сезона-2023 пройдет в Азербайджане с 28 по 30 апреля. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всего чемпионата.