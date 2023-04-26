Боттас может стать совладельцем гоночной трассы

Кьюми Ринг уже четыре года стоит без дела.

Пилот Альфа Ромео Валттери Боттас может приобрести гоночный трек у себя на родине в Финляндии, пишет GP Blog.

Речь идет об автодроме Кьюми Ринг, построенном в 2019 году на юге страны. Предполагалось, что трасса примет MotoGP, но из-за пандемии гонку пришлось отменить.

То же самое случилось и в следующем году, а в 2022 сами финны отказались проводить соревнования из-за геополитической ситуации в регионе. Таким образом трасса простояла без дела, и ее владельцы обанкротились.

Финский пилот и ряд других инвесторов заинтересованы в том, чтобы приобрети Кьюми Ринг и внговь попробовать организовать там большие гонки. Стоит отметить, что трасса обладает высшей категорией ФИА, а значит может принимать и Формулу-1.

А уже на этих выходных состоится Гран-при Азербайджана, с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте.