Хорнер: После старта сезона Ред Булл задается вопросом: "А где Феррари и Мерседес?"

Руководитель австрийской команды в недоумении от такого легкого начала кампании.

Ред Булл очень сильно начал сезон-2023, выиграв все пять Гран-при, оформив два дубля и победу в первом спринте.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер явно не ожидал такой легкой прогулки на старте сезоне, намекая на Феррари и Мерседес, которые не могут навязать борьбу лидеру чемпионата.

"Пять гонок, пять побед, плюс спринт, четыре дубля… У нас никогда не было такого старта", — цитирует британца официальный сайт Формулы 1. "Нам как бы интересно, а где остальные?".

"За зиму мы сделали нормальный шаг, но куда делись Феррари и Мерседес? Я уверен, они усердно работают над большими обновлениями для европейской части сезона".

"Из-за того, что мы получили штраф на доработку машины ближе к концу сезона, на данном этапе для нас важно получить как можно больше преимущества над соперниками".

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На данный момент Ред Булл со 122-очковым отрывом от Астон Мартина лидирует в Кубке конструкторов. Следующий этап пройдет в Имоле (19-21 мая).